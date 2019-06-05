Подготовленный ко второму чтению законопроект "О пчеловодстве в Курганской области" прямо перед заседанием облдумы сняли с повестки и отправили на доработку. Как пояснили в профильном комитете, пчеловоды прислали свои поправки, которые, на их взгляд, являются принципиальными.

В Зауралье до сих пор не определен даже правовой статус пчеловода. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Чтобы жизнь медом не казалась

О том, что Зауралью нужен свой закон о пчеловодстве, впервые заговорили восемь лет назад, но тогда дальше разговоров дело не пошло. И вот снова вернулись к теме. Разработал законопроект комитет областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Однако пчеловоды, изучив документ, заявили, что он изобилует общими фразами, предложили его "приземлить" и дополнить.

Один из инициаторов поправок - пчеловод с юридическим образованием Денис Пестов из Шадринска. По его словам, когда только начал заниматься пчеловодством, первым делом решил узнать, как эта сфера деятельности регулируется законодательно. И был удивлен, что никак. На федеральном уровне действующего нормативно-правового акта (НПА), касающегося пчеловодов, просто нет. В 1998 году была попытка узаконить это направление сельского хозяйства, даже Совет Федерации уже одобрил законопроект, но президент его не подписал, и документ не вступил в силу. Есть ряд общегосударственных актов, которые имеют косвенное отношение к производству меда, например, закон о личном подсобном хозяйстве, разрешающий разводить пчел на своем участке, и другие. Между тем пчеловодство имеет свои особенности и вправе рассчитывать на отдельный документ, считает Пестов. В ряде субъектов РФ, например лидирующих по производству меда Башкортостане и Алтайском крае, отрасль давно живет по региональным правилам. А в Курганской области даже правовой статус пчеловода не определен.

Из этих формальностей вытекает масса вполне реальных проблем. Так, далеко не везде налажено ветеринарное обслуживание пчелосемей, отсутствует цивилизованный рынок сбыта продукции, поэтому и с контрафактом никто не борется, господдержка на пчеловодов тоже не распространяется. К тому же каждый может пасечника обидеть. Например, фермер, который недоволен, что ульи стоят возле его поля. Соседу-дачнику просто не нравится, что они жужжат, а сотрудник ГИБДД считает нарушением перевозку пчелосемей на самодельном прицепе без номера и техпаспорта. Если попадешься, штраф обеспечен. Как говорится, чтобы жизнь медом не казалась.

Денис Пестов привел такой пример. По градостроительным нормам ульи должны стоять не ближе 100 метров от жилых домов. Но в Шадринском, да наверняка и в других районах, просто нет таких больших участков. Чтобы соответствовать требованиям, надо взять гектар земли и посередине поставить улей. Вот и получается, что на территории населенных пунктов держать пчел нельзя. В предложенном законопроекте, кстати, этот спорный момент никак не отражен. Шадринцы предложили восполнить пробел и ввести специальный раздел "Размещение пасек", где прописать, на каком безопасном расстоянии от соседних участков, школ, больниц, детсадов, других соцучреждений можно размещать ульи и пасеки.

Пчела посевы не вытопчет

Сложные отношения у пчеловодов с фермерами. Производители меда жалуются, что не все их предупреждают, когда начинают обрабатывать свои участки гербицидами. Шадринцы предложили эту норму закрепить документально: оповещать о готовящейся "химатаке" за три дня. Этого достаточно, чтобы передвинуть ульи в безопасное место.

Есть и более сложные вопросы. Например, фермеры и пчеловоды никак не могут договориться, кто из них кому должен платить. Пасечники считают, что земледельцы и так с их помощью получают неплохую прибыль: доказано на практике, что опыление медоносными пчелами, к примеру, гречихи значительно повышает ее урожайность.

А фермеры полагают, что пчеловоды наживаются за их счет. На этой почве разворачиваются нешуточные баталии, местами перерастающие в затяжные непримиримые конфликты. По словам Петра Подгорбунского из Куртамыша, в некоторых европейских странах фермеры даже платят пчеловодам за опыление их наделов, а у нас наоборот. Пасечник рассказал, как в прошлом году один из фермеров через местную газету пригласил пчеловодов на медоносы. Установил таксу - 500 рублей с улья. Те заплатили, два дня ульи простояли, а на третий весь эспарцет выкосили.

- Мне сено нужно, - спокойно ответил возмущенным пчеловодам хозяин.

Парадокс: в европейских странах фермеры даже платят пчеловодам за опыление их наделов, а у нас наоборот

Иногда доходит до смешного: за ульи, стоящие в лесу рядом с полем подсолнечника, фермер потребовал налить ему три трехлитровые бутыли меда. "Вот тебе метла, иди, выгоняй пчел", - предложили пасечники. Они считают подобные требования вымогательством чистой воды.

- Должен быть принят нормативный акт о том, что пчеловод имеет право подъехать к полю и без всяких условий поставить улей, - говорит Петр Подгорбунский. - Пчела не корова и не лошадь, посевы не вытопчет.

Руководители сельхозпредприятий и фермеры парируют: они тратят огромные средства на посевную, влезают в долги, берут кредиты, закупают семена, поэтому вправе диктовать правила на своем участке.

- В Курганской области много пустующих земель - пожалуйста, пусть отмежуют и сеют медоносы, - предлагает глава хозяйства и аграрного комитета облдумы Владимир Остапенко.

Справедливости ради отметим, что не все фермеры столь меркантильны. Некоторые с удовольствием пускают пчеловодов на свои участки, даже развозят и расставляют их ульи вокруг поля, чтобы лучше опылить культуру. И никакой платы не требуют.

Объединиться в семью

Даже если депутаты примут безупречный закон, без поддержки местных властей пчеловодство в регионе развиваться не будет. Например, раньше в Куртамыше можно было обследовать пчел, сделать экспертизу меда. Получив результаты, везли продукцию на продажу в Курган, в соседние регионы. Нынче же, по словам Петра Подгорбунского, все исследования проводят только в областном центре, до которого 90 с лишним километров - не наездишься.

А ведь в Куртамышском районе около 800 пчеловодов. Если им объединиться, можно не только организовать экспертизу, но и закупать препараты, вощину и другие необходимые материалы в складчину, оптом обойдется значительно дешевле.

Словом, назрела идея объединения и создания общественной организации, которая не только помогала бы пчеловодам решать экономические вопросы, но и защищала их интересы в различных инстанциях, если потребуется. Но пока пасечники, в отличие от их подопечных, действуют разрозненно, производство меда и пчелопродуктов в Зауралье не станет масштабным и выгодным бизнесом.

Комментарий

Владимир Сажин, председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Курганской областной Думы:

- Мы подготовили закон, чтобы поддержать местных производителей. Хорошо, что сами пчеловоды принимают участие в его разработке, вносят предложения, поправки. Пчеловодство - подотрасль сельского хозяйства, а значит, на нее распространяются те же преференции, какие есть у фермеров. В частности, пчеловоды могут участвовать в конкурсах на получение грантов. Но сначала на этом рынке нужно навести порядок.