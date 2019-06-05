Белорусские и российские ректоры - о едином образовательном пространстве Союзного государства

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в РФ прошли Дни белорусского образования в России. В работе двухдневного форума приняли участие руководители вузов из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Бреста, Нижнего Новгорода, Могилева, Гомеля - всего более 60 представителей ведущих высших образовательных учреждений двух стран.

В прошлом году принято решение об открытии российско-белорусской магистерской программы "История белорусской диаспоры". Теперь студенты МГУ и БГУ будут получать два диплома сразу. Фото: Сергей Михеев

Подписано 12 соглашений о сотрудничестве. В рамках форума состоялось также заседание Делового совета ректоров учреждений образования Беларуси и России по вопросам развития сотрудничества в образовательной и научной сферах, прошли международная научно-практическая конференция "Русский и белорусский языки в контексте глобализации" и семинар-практикум "Состояние и перспективы развития образовательного туризма Республики Беларусь и Российской Федерации".

Стартовал форум с открытия специализированной выставки достижений белорусской системы образования, отражающей уровень взаимодействия Беларуси и России в сфере образования и науки.

Участников и гостей приветствовал Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Российской Федерации Вадим Сенюта. Он напомнил о том, что гуманитарной теме была посвящена февральская встреча президентов Беларуси и России в Сочи. Особое внимание на ней было уделено сотрудничеству в сфере образования, сформулированы поручения по сближению образовательных и научных стандартов и молодежных программ. По итогам состоялось совместное заседание коллегий Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России, Министерства образования и Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси. Рассмотрены приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства до 2022 года в части формирования общего образовательного пространства и молодежной политики.

Сегодня, отметил замминистра образования Беларуси Сергей Рудый, в Союзном государстве проводится последовательная и целенаправленная работа по обеспечению равных прав граждан для получения образования и формирования общего образовательного пространства. В Беларуси и России создана соответствующая законодательная и правовая база как на государственном уровне, так и на межведомственном.

- Россияне имеют право, как и белорусы, поступать в вузы, учиться за счет средств республиканского бюджета и получать дипломы, которые признаются в России. У белорусов в России аналогичные возможности, - подчеркнул замминистра. - Между белорусскими и российскими учреждениями высшего образования заключено 1294 договора, и сегодня мы преодолеем рубеж в 1300.

Рубеж действительно был преодолен: 7 белорусских учреждений высшего образования подписали договоры и соглашения о сотрудничестве с 12 вузами. По словам Сергея Рудого, 1300-й по счету договор о сотрудничестве пришелся на Белорусскую государственную сельхозакадемию и Волгоградский государственный аграрный университет. Договоры о сотрудничестве с Белорусской сельскохозяйственной академией подписали Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева и Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия. А Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники подписал соглашения с Московским авиационным институтом и Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева.

Между белорусскими и российскими вузами заключено более 1300 договоров о сотрудничестве

Открывая заседание Делового совета ректоров учреждений образования Беларуси и России, модератор - ректор Республиканского института высшей школы Беларуси профессор Виктор Гайсенок отметил, что сегодня создана хорошая правовая база, которая позволяет активно сотрудничать вузам двух стран и, самое главное, открывает широкие возможности для наших граждан - для нас все студенты - и россияне, и белорусы - равны.

- За прошлый год около 800 белорусских преподавателей совершили образовательные визиты в университеты России, примерно столько же российских педагогов посетили белорусские вузы, - рассказал Виктор Гайсенок. - Ежегодно в вузы России приезжают около тысячи белорусских ребят, примерно столько же молодых россиян приезжают в Беларусь.

О примерах сотрудничества с российскими вузами рассказала Ольга Чуприс, проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского госуниверситета. Она особо выделила тесные связи с МГУ имени М.В. Ломоносова. БГУ и МГУ не только проводят совместные конференции и обмениваются студентами и преподавателями. Самое главное - в прошлом году было принято решение об открытии единой российско-белорусской магистерской программы "История белорусской диаспоры". Теперь российские и белорусские студенты будут получать два диплома сразу - МГУ и БГУ.

С докладами о состоянии высшего образования, взаимодействии при подготовке кадров, об опыте взаимовыгодного сотрудничества университетов, о реализации инновационного потенциала вузов двух стран выступили руководители учреждений высшего образования Беларуси и России.

Особый интерес вызвало обсуждение создания и реализации совместных образовательных программ, позволяющих консолидировать достижения наших стран по инновационному развитию образовательной сферы. А также повышение качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов, углубление связей с организациями - заказчиками кадров и рынком труда.

Как на практике происходит взаимодействие будущих специалистов и заказчиков, можно было увидеть на примере сотрудничества молодых дизайнеров. Изюминкой форума стал показ новинок республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды". Организаторами "Мельницы моды" выступают Министерство образования Беларуси и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Каждый год в фестивале принимают участие студенты и учащиеся профильных вузов и колледжей, педагоги и специалисты в области моды и дизайна из разных уголков Беларуси. Участники форума смогли оценить яркие коллекции для тинейджеров.

Подводя итоги Дней белорусского образования в России, их участники дали высокую оценку дискуссиям, выразили намерение проводить мероприятия данного формата на регулярной основе. Были одобрены инициативы о создании Ассоциации белорусских и российских учреждений высшего образования и объединенного Совета ректоров, что в перспективе позволит более эффективно решать вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки.