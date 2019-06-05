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05.06.2019 21:45
Рубрика: Экономика

Чистая экономия

Решения в сфере промышленного клининга берегут бюджет клиентов
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
Стандарты чистоты повышаются с каждым годом. Как сделать, чтобы чисто было даже на промышленных предприятиях с экстремальными условиями производства? Ответ на этот вопрос знает мировой эксперт в области чистоты, компания Kärcher.
Алексей Алексеев: Мы готовы предоставить оборудование и технологии для любой отрасли. Фото: Пресс-служба компании "Керхер" Алексей Алексеев: Мы готовы предоставить оборудование и технологии для любой отрасли. Фото: Пресс-служба компании "Керхер"
Алексей Алексеев: Мы готовы предоставить оборудование и технологии для любой отрасли. Фото: Пресс-служба компании "Керхер"

В области решений для уборки и чистки компания придерживается комплексного подхода. Клининговые решения для промышленных предприятий разрабатываются под ключ. После полного аудита технологических процессов, начиная от заготовки сырья и заканчивая конечным продуктом, разрабатывается системное решение, позволяющее исключить появление загрязнений на каждом участке производства, вплоть до складских помещений и прилегающих территорий. Каким бы ни было загрязнение, с какой бы периодичностью ни возникало, специалисты "Керхер" найдут верный и рентабельный способ его устранить.

"Клининговые решения для промышленности являются одним из приоритетных направлений нашего бизнеса, и сегодня мы готовы предоставить оборудование и технологии для любой отрасли", - говорит гендиректор компании "Керхер" Алексей Алексеев.

Промышленные предприятия с высокой загрузкой вынуждены периодически устраивать в графике паузу для техобслуживания и профилактической очистки производственных линий и оборудования. Но простой оборудования и наем дополнительных сотрудников увеличивают затраты. Решения Kärcher позволяют значительно сократить время простоя, сэкономив деньги компании сегодня, а главное - обеспечив еще большую экономию в долгосрочной перспективе. Ведь политика концерна во всех странах присутствия нацелена на постоянное сотрудничество с клиентами, то есть не только на реализацию, но и ведение проекта, консультирование и техподдержку.

Фото: iStock
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В России среди постоянных заказчиков компании - предприятия всех отраслей, и их список растет год от года. Помимо продаж, предлагаются услуги аренды, и при этом производится расчет, который и показывает, оптимально ли взять машину во временное пользование или лучше купить в собственность. Например: при покупке поломоечной машины со средней (в зависимости от комплектации) стоимостью 1 миллион рублей затраты на расходные материалы и техобслуживание составят в среднем 70-100 тысяч рублей ежегодно. Потребуется перевод оборудования в состав основных средств, что также влечет за собой дополнительные издержки. При этом годовая стоимость аренды такой машины составляет примерно 500 тысяч рублей, техническое обслуживание осуществляется бесплатно, а на чистящие средства и комплектующие предоставляется скидка 15 процентов. Таким образом, воспользовавшись услугой аренды, арендаторы заранее могут забюджетировать свои расходы.

Комплексное решение обязательно включает сервисную поддержку, которая позволяет минимизировать риск простоев, увеличить производительность и оптимизировать стоимость владения оборудованием. Для удобства клиентов 7 дней в неделю работает центральная диспетчерская служба, которая доступна владельцам оборудования по всей России. Это позволяет оперативно решать вопросы любой сложности и комплексно подходить к задачам клиентов, обеспечивая помощь высококвалифицированных сервисных инженеров в любом уголке нашей страны. Независимо от того, какое решение выберет клиент - аренда, работа с собственным оборудованием Kärcher или другого производителя - сервис "Керхер" всегда готов в максимально короткие сроки решить задачу и предотвратить простои на производстве. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который оперативно решает все вопросы с техническим обслуживанием техники, снабжением принадлежностями и расходными материалами, а также осуществляет консультирование по технологиям чистки.

Решения Kärcher позволяют значительно сэкономить деньги клиента сегодня, а главное - обеспечив еще большую экономию в перспективе

Давайте представим, как работает комплексный подход на примере промышленного предприятия. Уборку территории обеспечивает подметальная машина, например, модель KM 150/500 R с эффективной системой фильтрации и простым удобным управлением. Чистота напольных покрытий в цехах - работа поломоечной машины B 300, мощного аппарата индустриального класса, который может конфигурироваться с учетом специфики производства. Почистить детали и узлы оборудования без применения воды, химии и необходимости разбирать линию поможет Ice Blaster - аппарат для чистки сухим льдом. Работая на гранулах сухого льда, подаваемых под давлением, он прекрасно справляется со стойкими загрязнениями там, где нельзя мыть водой, а после чистки оборудование сразу готово к работе.

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Самые сложные загрязнения, вплоть до застывшего бетона - задача для аппарата сверхвысокого давления (до 3000 бар). Очистка транспортной тары, в том числе от продуктов нефтепереработки, также в компетенции "Керхер". Метод, предлагаемый мировым лидером, гарантирует соблюдение строгих европейских стандартов качества очистки (например, HACCP и SQAS) и подкрепляется унифицированным документом, например, сертификатом ECD (European Cleaning Document). Если сырье на предприятие доставляет крупногабаритный транспорт, то для его очистки возможна установка портальных моек с возможностями индивидуальной настройки, а если железнодорожные составы, то вакуумные установки.

Меняется то, что казалось незыблемым, как слой того самого застывшего бетона: благодаря комплексным решениям от мирового эксперта в области уборки в промышленных цехах, депо, на стройках и складах становится чисто и аккуратно.

Экономика Бизнес Крупные компании
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