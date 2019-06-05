Результаты ЕГЭ можно будет узнать "ВКонтакте"

На сайте "ВКонтакте" запущен сервис, позволяющий российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена непосредственно в соцсети.

Для того чтобы получить информацию о результатах, было разработано приложение "Результаты ЕГЭ". В его создании принимали участие студенты НИУ ВШЭ, использовавшие платформу VK Mini Apps.

С помощью приложения можно настроить приход уведомлений о статусе экзамена и узнать количество полученных баллов, а также поделиться этими данными с друзьями. Информацию о результатах сервис берет с официального портала ЕГЭ.

Основная волна Единого государственного экзамена стартовала в конце мая. Участие в ней примут более 750 тысяч человек.