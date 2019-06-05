РФ и Китай призвали ядерные державы отказаться от совместных ядерных миссий

Страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия должны вернуть ядерное оружие на свои территории. С таким призывом выступили после переговоров в Кремле главы России и Китая.

"Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО", - говорится в совместном заявлении. Путин заявил о расширении использования рублей и юаней "Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий" и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории", - считают Владимир Путин и Си Цзиньпин. Еще главы государств выступили за деполитизированное расследование химических атак.