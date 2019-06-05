С приходом лета на повестку встал привычный вопрос - куда отправить на хранение сезонные вещи? Зимняя резина, лыжи и санки занимают много места. Прибавить к ним объемные куртки и пуховики, и вот уже в квартире не развернуться.

Люди все реже используют для сезонного хранения гаражи и балконы и все чаще - кладовые и склады. Предложений с каждым годом все больше.

Самыми привычными вариантами хранения сезонных вещей являются кладовка или балкон в квартире. Но их все чаще присоединяют к жилым метрам, да и многие вещи на балконе выцветают от солнца, портятся от жары и мороза. Вообще, хранить вещи в квартире - уже непозволительная роскошь при ценах на квадратный метр за 100 тысяч рублей в крупных городах.

А вот то же помещение в подвале дома будет стоит уже в два раза меньше, а то и еще дешевле. Подвальные помещения в новостройках используются не только под паркинг, многие застройщики размещают там кладовки, их размеры колеблются от 1 до 15 метров, самой популярной является площадь в 4-6 метров. Она оптимальна для средней семьи, так как позволяет хранить большинство крупногабаритных сезонных вещей: велосипеды, самокаты, лыжи, санки, надувные лодки, палатки и удочки.

Но есть нюанс: девелоперы продают кладовки только покупателям квартир.

Для хранения вещей можно использовать и подземный паркинг, точнее, роллетные шкафы, которые устанавливаются на имеющееся парковочное место. Если такой шкаф сделать большим, в нем поместятся все сезонные вещи, включая комплект резины и велосипеды. Стоимость таких шкафов начинается от 25 тысяч рублей. За 40 тысяч можно получить полноценную кладовку два метра в ширину и высоту. Снаружи такой шкаф имеет роллетные двери, как у гаража, так что можно быть уверенным в сохранности вещей.

Не обязательно иметь кладовку в собственности, чтобы хранить сезонные вещи. Ее можно арендовать. Появляется все больше складов, на которых можно разместить свои вещи. Их площадь начинается со скромных 0,5 метра, а стоимость от 800 рублей в месяц. Хотя большинство арендаторов предпочитают просторные помещения и платят за них в среднем 8,8 тысячи рублей в месяц.

Первые склады для индивидуального хранения вещей появились в виде боксов, в которых клиент сам может разместить вещи и закрыть помещение на ключ. Сегодня появляется все больше складов для паллетного хранения, вещи размещаются на стеллажах на деревянных поддонах - паллетах.

Среднестатистический контракт аренды складского помещения заключается на 8,5 месяца, говорится в ежегодном отчете Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ).

Если первоначально такими складами пользовался бизнес, то теперь это обычные люди. Они снимают более 80 процентов всех площадей. В основном это жители тесных квартир, которым негде хранить вещи.

Конечно, если есть дача или гараж, то вещи можно разместить там. Но растет число семей, для которых квартира - единственное имущество. Молодежь не испытывает страсти к садоводству, а собственному авто предпочитает общественный транспорт. Для них склад - самый бюджетный вариант хранения вещей. Покупка для этих целей отдельного помещения, дачи или гаража обойдется дороже.

Также активно развивается прием на хранение отдельных вещей, к примеру, сезонное хранение колес.

Это стоит в среднем 2,5 тысячи рублей за сезон. За эту цену четыре колеса не только сложат на полку, но и помоют. Нередко в эту стоимость входит также и доставка, так что не придется кататься туда-сюда с двумя комплектами резины.