Россия и Китай - против разрушения системы контроля над вооружениями

Москва и Пекин заявили принципиальную позицию о неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Об этом говорится в подписанном после переговоров в Кремле заявлении лидеров двух стран об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху.

Еще Владимир Путин заявил, что позиции России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове совпадают. "Реализуется совместная дорожная карта урегулирования, - сказал он​​​. - Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона, включая ядерную, нет и быть не может".

"Будем продолжать взаимодействие с китайскими партнерами по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в северо-восточной Азии в целом", - заверил президент.

"Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - также заявил Путин.