Москва готова обсуждать со своими партнерами, как после запуска "Северного потока-2" использовать газотранспортную инфраструктуру, по которой сейчас российский газ поступает в Европу. Не отказывается наша страна и от сотрудничества с Украиной, но ждет от нового руководства в Киеве прагматичного подхода, а не политические спекуляции. Такие заявления сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время переговоров со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Глава российского кабинета министров провел переговоры со своим коллегой из Словакии. Правительственные делегации искали пути, чтобы наверстать упущенное за последние годы, которые для сотрудничества были нелучшими из-за разного рода взаимных санкций. Спад в товарообороте удалось преодолеть, констатировали стороны. В первом квартале этого года он вырос примерно на четверть и приблизился к двум миллиардам долларов. Но необходимо вернуться к пиковым показателям 2012-2013 годов, подчеркнул российский премьер.

Возможности для этого есть. Так, в Москве было подписано соглашение по поставкам ядерного топлива на атомные электростанции Словакии в 2022-2030 годах.

Большим проектом - инвестиции оцениваются в 8 миллиардов долларов - может стать прокладка ширококолейной железной дороги от словацкого Кошице до Вены. Это позволит расширить транспортный коридор между Западом и Востоком. Идее уже десять лет, и сейчас, заверил премьер Пеллегрини, Словакия готова приложить все усилия для ее реализации. "В 2020 году уже должны быть завершены работы по оценке его влияния на окружающую среду и должны перейти к постепенной реализации этого проекта", - заявил он.

Новые контракты между странами могут быть подписаны в самые ближайшие дни. Премьер-министр Словакии сообщил, что в следующие 4-5 лет российская РСК "МиГ" будет заниматься техническим обслуживанием самолетов МиГ-29, стоящих на вооружении республики. Сумму соглашения он оценил в 100 миллионов евро. По части газового взаимодействия, которое имеет многолетнюю историю, в Братиславе увидели большой потенциал в хранении газа в Словакии - здесь находятся самые большие подземные газохранилища в Европе. Российский "Газпром" использует их лишь частично, но, заметил Петер Пеллегрини, компания получила возможность заполнить ПХГ новым объемом сырья.

Однако для словацкого руководства куда острее сейчас тема строительства новых газопроводов из России в Европу. "Северный поток-2" и "Турецкий поток" обойдут существующую газотранспортную инфраструктуру, что сулит действующим странам-транзитерам экономические потери. Этими обстоятельствами глава правительства Словакии объяснил вчера ранее звучавшую позицию его страны о неприемлемости использования газовых проектов в качестве геополитического оружия и поддержке реверсных поставок газа на Украину.

Нужно найти взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку"

Дмитрий Медведев с пониманием относится к праву каждого государства блюсти свои экономические интересы. "Нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу "Северный поток-2", как, собственно, и к "Турецкому потоку", - заявил Медведев после переговоров. Россия пока не отказывается даже от пролонгации транзитных соглашений с Украиной, добавил он, но для этого нужны подходящие условия. "Это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным", - пояснил российский премьер. Для этого нужен и соответствующий фон: отказ от бесконечных судебных споров, которые загоняют ситуацию в тупик, определение, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины. Медведев выразил надежду, что у нового руководства Украины прагматичные соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями.