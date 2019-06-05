Россия ужимает потоки миграции в пользу переселения соотечественников и делает ставку на натурализацию. Такое заявление прозвучало вчера на международной конференции "Глобальные тренды миграции 2020" с участием 16 стран.

- Мы находимся в точке поворота, когда миграция может стать и мотором экономического развития, - заявил директор Института диаспоры и интеграции Константин Затулин, - и национальным проклятием. Рост миграции может привести к ее неконтролируемым потокам, что запустит процессы "неперевариваемости" миграции, которые переживает ЕС.

Дмитрий Демиденко, заместитель начальника ГУ по вопросам миграции МВД России, подтвердил, что у "Концепции миграционной политики" три приоритета" - переселение, натурализация и адаптация тех, кто не пожелает интегрироваться. По данным МВД РФ, исторического максимума число мигрантов в стране достигло в 2018 году -17 миллионов. В 2019 году оно составляет 12,5 миллиона, а к концу может вырасти еще на 2-3 миллиона человек. При этом число нелегальных мигрантов сократилось с 3-4,5 миллиона до 2-3 миллионов в 2018 году. Выросло число патентов - разрешений на работу - до 1,6 миллиона.

- Рост числа патентов внушительный, но мы рассчитывали на большее - до 3 миллионов. Это говорит о том, что нелегальная миграция снизилась, - говорит член Совета Федерации Людмила Бокова, - Росту управления миграцией способствуют введение информационных систем и комплексной оценки владения русским языком.

По данным Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, 4,1 миллиона мигрантов успешно выдержали экзамен по русскому языку, 1,5 миллиона не дали его, еще 2 миллиона пока отказались от сдачи.

Неожиданны и итоги опроса среди ученых ИСЭПН РАН. 60 процентов из них считают, что миграция положительно влияет на развитие страны, 40 процентов - отрицательно.

Миграция может стать и мотором экономического развития,и национальным проклятием

В ряду негативных черт миграции они назвали нагрузку на социальный сектор, криминал и недобросовестную конкуренцию на рынке труда (демпинг), бесправие мигрантов. В ряду благ, - рост качества сферы услуг и чистота улиц городов. Почти 91 процент ученых высказались за сокращение миграции и ужесточение условий для их работодателей.

- Дружба и чай хороши, когда не очень сладкие, - своеобразно подвел итоги конференции Константин Затулин. - Это и есть особенности идущего поворота миграционной политики в сторону отказа от миграции как способа покрыть убыль населения. - Переориентация на переселенцев-соотечественников и мигрантов, желающих стать россиянами, - вот это шанс .