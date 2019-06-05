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05.06.2019 21:04
Рубрика: Спорт

Очутились в подвале

Россиянки близки к антирекордному результату за все времена
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Женская сборная России после поражения от Бельгии (0:3) на старте третьей игровой недели Лиги наций очень близка к тому, что наш итоговый результат в этом мировом турнире станет новым антирекордом в истории отечественного волейбола.

Сыграв на этапах в Бразилии и Турции молодежно-резервным составом и под началом Александра Красильникова, ассистента главного тренера Вадима Панкова, сборная перебралась в бельгийский город Кортрейк. Здесь произошли замены нескольких девушек объективно в сторону усиления, да и сам Панков наконец-то руководит волейболистками непосредственно на площадке. Результата это сразу не дало - поражение от хозяек в трех сетах (22:25, 20:25, 22:25) и незавидное 15-е место из 16 участников. Исход вчерашнего матча против Сербии стал известен уже после подписания этого номера "РГ". Но даже победа не позволяла россиянкам подняться выше 13-й позиции.

Фото: РИА Новости
Российские волейболисты завершили этап Лиги наций победой над Сербией

К выступлению в Лиге наций подключилась чемпионка Европы-2015 нападающая "Уралочки" Ксения Парубец, а также выступавшие на прошлогоднем первенстве мира Анна Котикова (казанское "Динамо") и либеро Алла Галкина (калининградский "Локомотив") плюс блокирующая "железнодорожниц" Екатерина Орлова. Заявлена на бельгийский этап и еще одна представительница "Локо" Ирина Воронкова, но она с Бельгией не играла.

- Мы не показали достойного уровня игры против мощного нападения бельгиек, - сказал Вадим Панков. - У нас те, кто присоединился к команде на этом этапе, пока еще не адаптировались к должному взаимодействию с другими волейболистками.

После промежуточного 15-го места возник вопрос: а бывало ли хуже? Ответ однозначный - нет. Для женской сборной страны, включая и советские времена, самый слабый результат - девятая позиция в мировом Гран-при 2017 года. Если учитывать и сборные резерва, то абсолютный низ -13-е места в 2011 году у мужской молодежки U-19 на чемпионате мира в Аргентине и у юниорок U-18 на первенстве Европы, когда не удалось пробиться в финальный турнир.

Спорт Волейбол
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