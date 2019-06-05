Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Счетная палата РФ подготовила первый рейтинг открытости министерств и ведомств, который представлен в докладе "Открытость государства в России". Лидируют министерства, которые обеспечили открытость, полноту и доступность информации на своих сайтах, своевременно и содержательно отвечают на запросы.

Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП). Это МВД, министерства культуры, финансов и энергетики.

Самым закрытым признано министерство науки и высшего образования из-за отсутствия нужной информации. На его сайте, например, нет данных о функциях ведомства, не указаны даты создания и изменения материалов, раздел с открытыми данными отсутствует, а на отправленный запрос в ведомстве никак не отреагировали, поясняют авторы доклада.

Из 50 федеральных служб и агентств самыми открытыми признаны пять ведомств: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба судебных приставов, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральная таможенная служба. Замыкают рейтинг Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, главное управление специальных программ президента и служба внешней разведки.

Исследование для СП проводили специалисты Центра перспективных управленческих решений и некоммерческая организация "Инфокультура". Взаимодействие министерства и ведомств друг с другом и гражданами эксперты изучали по трем показателям. Во-первых, оценивали открытость информации, например, наличие функции поиска информации на сайте, контактов, да и в целом полноту данных об органе власти.

Во-вторых, рассматривали открытость данных, то есть оценивали, насколько регулярно ведомство самостоятельно публикует информацию независимо от запросов, и насколько эти данные полные и структурированные. Наконец, в-третьих, оценивали наличие открытого диалога по качеству ответов на запросы.

"В России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, однако практика ее применения остается на низком уровне", - констатировали авторы доклада. В итоге, в стране сложилась "инерционная открытость". Она не подкреплена реальными поручениями, да и от общества также не поступает запроса на большее взаимодействие.

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