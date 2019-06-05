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Сервис Qiwi обрушился по всей России вместе с Mail.ru

05.06.2019,  
18:25
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пожар в здании, где расположен один из московских дата-центров Qiwi, привел к сбоям в работе платежной системы. Всего компания располагает тремя дата-центрами, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей Qiwi.

В настоящее время пользователи не могут воспользоваться большинством сервисов платежной системы, включая переводы между кошельками, регистрацию новых аккаунтов, оплату счетов и так далее.

Проведение платежей из-за пожара было временно приостановлено, рассказали представители компании.

Ресурс DownDetector передает, что жалобы на недоступность сервисов Qiwi поступают из следующих городов России: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону.

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Напомним также, что в среду, 5 июня, сбои в работе испытывают различные сервисы Mail.ru, включая электронную почту, сервер статистики top.mail.ru и другие.

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