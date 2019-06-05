Сервис Qiwi обрушился по всей России вместе с Mail.ru

Пожар в здании, где расположен один из московских дата-центров Qiwi, привел к сбоям в работе платежной системы. Всего компания располагает тремя дата-центрами, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей Qiwi.

В настоящее время пользователи не могут воспользоваться большинством сервисов платежной системы, включая переводы между кошельками, регистрацию новых аккаунтов, оплату счетов и так далее.

Мы уже знаем о проблеме, специалисты решают ее. Напишем, когда все будет работать в штатном режиме — QIWI (@QiwiRussia) 5 июня 2019 г.

Проведение платежей из-за пожара было временно приостановлено, рассказали представители компании.

Ресурс DownDetector передает, что жалобы на недоступность сервисов Qiwi поступают из следующих городов России: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону.

Напомним также, что в среду, 5 июня, сбои в работе испытывают различные сервисы Mail.ru, включая электронную почту, сервер статистики top.mail.ru и другие.