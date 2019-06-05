Школьники из РФ завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по физике

Сборная команда российских ребят - призеров Всероссийской олимпиады школьников - успешно выступила Европейской олимпиаде по физике. Международное соревнование проходило с 31 мая по 4 июня в Риге (Латвия).

По решению жюри российские ученики завоевали:

Дмитрий Царев (Москва) - "золото";

Иван Харичкин (Санкт-Петербург) - "серебро";

Татьяна Емельянова (Москва) и Александр Головастенко (Санкт-Петербург) - "бронзу".

Сергей Савельев (Москва) получил почетную грамоту.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, тренировали нашу сборную доценты кафедры общей физики МФТИ В.П. Слободянин и М.Н. Осин.