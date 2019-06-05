СКА подписал контракт с Кагарлицким

Питерский СКА подписал контракт с одним из самых результативных игроков минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги Дмитрием Кагарлицким. Как сообщает официальный Twitter армейцев, соглашение рассчитано на три года.

В сезоне 2018/2019 Кагарлицкий выступал за московское "Динамо". В 61 матче регулярного чемпионата 29-летний форвард забросил 24 шайбы и отдал 37 передач, став лучшим снайпером в составе "бело-голубых", а также четвертым бомбардиром всей лиги с 61 баллом.

В плей-офф, где "Динамо" добралось до четвертьфинала, Кагарлицкий в 11 матчах набрал 7 (1+6) баллов.