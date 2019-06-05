СМИ: Deutsche Bank забрал 20 тонн венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, в связи с невыплатой Боливарианской республикой платежей по кредиту. Такую информацию во вторник распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По их данным, речь идет о кредите в размере 750 миллионов долларов, который правительство Венесуэлы получило от Deutsche Bank в 2016 году, оставив золото в качестве залога. Однако из-за невыполнения Венесуэлой финансового соглашения и пропуска платежей, банк принял решение досрочно прекратить действие договора (его срок истекает в 2021 году), и взять золото под свой контроль.

Агентство также отмечает, что ни представители немецкого банка, ни центрального банка Венесуэлы не стали комментировать эту ситуацию, пишет ТАСС.

Напомним, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. Он сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом продовольствия и медикаментов. По данным ООН, республику покинули уже более 3,4 миллиона человек. Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию в Венесуэле в этом и будущем году на уровне десяти миллионов процентов.