СМИ: США готовятся продать Тайваню оружие на два миллиарда долларов

Соединенные Штаты готовятся продать Тайваню оружие на два миллиарда долларов. По оценке экспертов, этот шаг может еще более обострить отношения между Вашингтоном и Пекином, которые осложнились в последние месяцы из-за ведущейся двумя странами торговой войны.

США являются единственным поставщиком оружия на Тайвань, который Китай считает своим собственным, и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над самоуправляемым островом.

Неофициальное уведомление о предполагаемой продаже было отправлено в конгресс США, сообщили Reuters четыре источника на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить о возможной сделке.

Потенциальная сделка включает в себя 108 танков General Dynamics Corp M1A2 Abrams на сумму около 2 миллиардов долларов, а также противотанковые боеприпасы, сообщили три источника.

В течение многих лет Тайвань был заинтересован в обновлении существующего арсенала боевых танков американского производства, в который входят танки M60 Patton.