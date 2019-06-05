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05.06.2019 22:54
Рубрика: В мире

СМИ: США готовятся продать Тайваню оружие на два миллиарда долларов

Текст: Андрей Васильев

Соединенные Штаты готовятся продать Тайваню оружие на два миллиарда долларов. По оценке экспертов, этот шаг может еще более обострить отношения между Вашингтоном и Пекином, которые осложнились в последние месяцы из-за ведущейся двумя странами торговой войны.

Фото: AP Photo/Anjum Naveed
Минобороны КНР выступило против военной сделки США с Тайванем

США являются единственным поставщиком оружия на Тайвань, который Китай считает своим собственным, и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над самоуправляемым островом.

Неофициальное уведомление о предполагаемой продаже было отправлено в конгресс США, сообщили Reuters четыре источника на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить о возможной сделке.

Потенциальная сделка включает в себя 108 танков General Dynamics Corp M1A2 Abrams на сумму около 2 миллиардов долларов, а также противотанковые боеприпасы, сообщили три источника.

В течение многих лет Тайвань был заинтересован в обновлении существующего арсенала боевых танков американского производства, в который входят танки M60 Patton.

В мире США В мире Восточная Азия Тайвань
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