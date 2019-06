"СОЮЗ" составил свой шорт-лист спортивных талисманов

Две недели остается до старта в Минске II Европейских игр. Как известно, это континентальный вариант игр Олимпийских, а потому здесь все как у "больших": и солидный размах (ожидаются спортсмены более чем из 50 государств), и атрибутика: свой слоган и талисман.

Слоган II Европейских игр - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"), а также варианты на русском "Время ярких побед" и белорусском "Час яскравых перамог". Под стать слогану и талисман - солнечный лисенок Лесик, представленный широкой публике в ноябре прошлого года.

Почему Беларусь остановилась на образе лисенка? Есть ли жесткие требования к талисманам? И вообще, кто их выдумывает?

Согласно официальным требованиям, у каждого талисмана должна быть тщательно проработанная легенда, а также удачная графика, позволяющая ему одинаково выгодно смотреться и на огромных рекламных плакатах, и на мелкой сувенирной продукции. Каждый талисман будущих Олимпийских игр оценивает Международный олимпийский комитет. Один из основных критериев - оригинальность идеи. В списке требований: талисман обязательно должен отражать дух города, в котором проводятся спортивные состязания. Это должен быть персонаж с запоминающимся именем, яркой личностью. Он должен быть симпатичен как детям, так и взрослым, как женщинам, так и мужчинам, а также поддерживать олимпийские идеалы (совершенство, дружба, уважение).

А еще каждый вновь создаваемый талисман должен обязательно отличаться от предыдущих, поскольку его предназначение - отражать самобытность страны-хозяйки, а также вызывать симпатии спортсменов и зрителей. Кроме того, каждый талисман является регистрируемой торговой маркой. Поэтому при создании важна возможность защиты от плагиата. В истории же талисманов (еще их называют маскотами - от французского "амулет на удачу") были и свои шедевры, и свои "ляпы".

Самый первый

Несмотря на то что Олимпийские игры проводятся еще с 1896 года, первыми играми, которые обрели свой талисман, пусть и неофициальный, стали зимние игры 1968 года в Гренобле. Их талисманом стал лыжник Шусс.

Чуть раньше талисманом обзавелся чемпионат мира по футболу, проходивший в 1966 года в Англии, - это был лев Вилли.

Эти первые персонажи стали настолько успешны, в том числе и коммерчески, что с 1968 года маскоты были включены в качестве одного из элементов в число обязательных олимпийских символов. А первым официальным талисманом признана такса Вальди с Игр-1972 в Мюнхене. Разработчики посчитали, что именно эта охотничья собака обладает необходимыми каждому спортсмену качествами: стойкостью, упорством и ловкостью. Голова и хвост таксы светло-голубые, а тело окрашено вертикальными полосками трех из пяти олимпийских цветов.

Самый провальный

Случалось и так, что талисманы организаторам не удавались и вызывали у публики, скорее, насмешку и удивление. И самым провальным за всю историю Олимпийских игр стал талисман летних игр 1996 года в Атланте: его, к слову, создавали не художники, а сгенерировал компьютер. В итоге получилось некое "чудо", которое дизайнеры обули, на руки ему надели белые перчатки, дорисовали вполне симпатичную улыбку. Имя талисман получил от английского "What is it?" ("Что это?").

Разочаровали и символы Олимипиады-2004 в Афинах - косолапые брат и сестра Феб и Афина, символизирующие древнегреческих богов. Интересно, что этот проект был отобран из 196 предложений!

В ряду неудачников и талисман игр 2012 года в Лондоне - стилизованный инопланетянин Венлок (а на Паралимпийских играх его близнец Мандевиль). По легенде, Венлок и Мандевиль были сформированы из капель от выплавки последних балок Олимпийского стадиона: "Полированная сталь, являющаяся их кожей, позволяет им отражать личность и выступления людей, которые им встречаются. Один глаз талисманов символизирует объектив камеры, а желтые огни на их головах - лондонское такси". Впрочем, этот символизм мало кто из зрителей понял.

Самый добрый