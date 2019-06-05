"СОЮЗ" составил свой шорт-лист спортивных талисманов

Слоган II Европейских игр - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"), а также варианты на русском "Время ярких побед" и белорусском "Час яскравых перамог". Под стать слогану и талисман - солнечный лисенок Лесик, представленный широкой публике в ноябре прошлого года.
Почему Беларусь остановилась на образе лисенка? Есть ли жесткие требования к талисманам? И вообще, кто их выдумывает?
Согласно официальным требованиям, у каждого талисмана должна быть тщательно проработанная легенда, а также удачная графика, позволяющая ему одинаково выгодно смотреться и на огромных рекламных плакатах, и на мелкой сувенирной продукции. Каждый талисман будущих Олимпийских игр оценивает Международный олимпийский комитет. Один из основных критериев - оригинальность идеи. В списке требований: талисман обязательно должен отражать дух города, в котором проводятся спортивные состязания. Это должен быть персонаж с запоминающимся именем, яркой личностью. Он должен быть симпатичен как детям, так и взрослым, как женщинам, так и мужчинам, а также поддерживать олимпийские идеалы (совершенство, дружба, уважение).
А еще каждый вновь создаваемый талисман должен обязательно отличаться от предыдущих, поскольку его предназначение - отражать самобытность страны-хозяйки, а также вызывать симпатии спортсменов и зрителей. Кроме того, каждый талисман является регистрируемой торговой маркой. Поэтому при создании важна возможность защиты от плагиата. В истории же талисманов (еще их называют маскотами - от французского "амулет на удачу") были и свои шедевры, и свои "ляпы".
Самый первый
Несмотря на то что Олимпийские игры проводятся еще с 1896 года, первыми играми, которые обрели свой талисман, пусть и неофициальный, стали зимние игры 1968 года в Гренобле. Их талисманом стал лыжник Шусс.
Чуть раньше талисманом обзавелся чемпионат мира по футболу, проходивший в 1966 года в Англии, - это был лев Вилли.
Эти первые персонажи стали настолько успешны, в том числе и коммерчески, что с 1968 года маскоты были включены в качестве одного из элементов в число обязательных олимпийских символов. А первым официальным талисманом признана такса Вальди с Игр-1972 в Мюнхене. Разработчики посчитали, что именно эта охотничья собака обладает необходимыми каждому спортсмену качествами: стойкостью, упорством и ловкостью. Голова и хвост таксы светло-голубые, а тело окрашено вертикальными полосками трех из пяти олимпийских цветов.
Самый провальный
Случалось и так, что талисманы организаторам не удавались и вызывали у публики, скорее, насмешку и удивление. И самым провальным за всю историю Олимпийских игр стал талисман летних игр 1996 года в Атланте: его, к слову, создавали не художники, а сгенерировал компьютер. В итоге получилось некое "чудо", которое дизайнеры обули, на руки ему надели белые перчатки, дорисовали вполне симпатичную улыбку. Имя талисман получил от английского "What is it?" ("Что это?").
Разочаровали и символы Олимипиады-2004 в Афинах - косолапые брат и сестра Феб и Афина, символизирующие древнегреческих богов. Интересно, что этот проект был отобран из 196 предложений!
В ряду неудачников и талисман игр 2012 года в Лондоне - стилизованный инопланетянин Венлок (а на Паралимпийских играх его близнец Мандевиль). По легенде, Венлок и Мандевиль были сформированы из капель от выплавки последних балок Олимпийского стадиона: "Полированная сталь, являющаяся их кожей, позволяет им отражать личность и выступления людей, которые им встречаются. Один глаз талисманов символизирует объектив камеры, а желтые огни на их головах - лондонское такси". Впрочем, этот символизм мало кто из зрителей понял.
Самый добрый
Среди самых удачных талисманов - Мишка с Игр-1980 в Москве. Известно, что в качестве альтернативы ему рассматривались Матрешка, кукольный Петрушка и даже Конек-Горбунок.
Автор Мишки - художник Виктор Чижиков. Из сотен его эскизов был выбран вариант улыбающегося Мишки с пряжкой на животе в виде пяти олимпийских колец. Кстати, из всех талисманов Мишка стал первым, который был обращен лицом к зрителю.
Запомнились болельщикам как удачные также Орленок (Олимпиада-84 в Лос-Анджелесе) и Зайчиха с Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити.
Самые дружные
Одна из тенденций - талисманами Игр зачастую становятся сразу несколько персонажей: Снежок и Кубик льда ( Игры-2006 в Турине), Леопард, Белый Мишка и Зайка (Игры-2014 в Сочи), животное Винисиуш и растение Том, символизирующие флору и фауну Бразилии (Игры-2016 в Рио). Не отстали от мировых трендов и организаторы I Европейских игр, прошедших в 2015 году в Азербайджане. Символами спортивного праздника стали газель Джейран и мальчик-гранат Нара. Но самыми "богатыми" на талисманы оказались Олимпиада в Нагано в 1998 году и Игры в Пекине в 2008 году.
Так, символами японской олимпиады стали сразу четыре совенка: Сукки, Нокки, Лекки и Цукки, которые, по задумке авторов, символизировали мудрость, четыре стихии, а также цикличность проведения Олимпийских игр. Организаторы Игр-2008 в Пекине пошли еще дальше: маскутами летней олимпиады стали сразу пять персонажей из китайской классической литературы, которые получили название "Дети удачи". Каждый "ребенок" имел свое имя, и если их соединяли, то получалась фраза: "Пекин приветствует вас!" Таким был лозунг тех игр.
Самый рыжий
Что касается Лесика, то он полностью соответствует требованиям, предъявляемым к талисманам. Этот лисенок, по легенде, стал другом Маленького Принца, когда тот прилетел на Землю, а после возвращения Принца домой решил найти себе новых друзей. Так он и оказался в Беларуси, где растет волшебный цветок, исполняющий любые желания. Лисенок одет в разноцветные шорты, футболку и кепку, а также носит фитнес-браслет. Как гласит официальный сайт II Европейских игр: "Зеленый цвет на футболке талисмана обозначает развитие и гармонию, а черные шорты - дисциплину и решительность. Желтая шерстка говорит о его жизнерадостности, синие ботинки свидетельствуют о несокрушимости нашего персонажа, а красный отражает его энергичность!"
Известно, что конкурс на разработку талисмана был открыт летом 2017 года. Принять участие в нем мог любой желающий - в итоге поступило более 2 тысяч работ, причем эскизы приходили даже из Египта и Узбекистана. Лисенок Лесик - детище профессионального белорусского дизайнера.
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