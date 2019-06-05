Сотовая связь подорожала по всей России

Минимальный пакетный тариф на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличился на 3%.

Если в декабре прошлого года его стоимость составляла 255 рублей в месяц, то в мае выросла до 262 рублей. Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства Content Review, стоимость мобильной связи начала расти впервые с 2017 года. Аналитики связывают это с отменой роуминга и увеличением НДС.

Повышение затронуло все регионы России. При этом самая дешевая мобильная связь сейчас доступна абонентам Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Сахалинской и Магаданской областей. Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне. В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу сотовая связь подорожала на 8 процентов.

В конце прошлого года минимальный тариф там стоил 297 рублей, а в май вырос до 320 рублей в месяц. В Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на 1 рубль - до 351 рубль.