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Экономика
05.06.2019 16:46
Текст: Юлия Кривошапко

Совершен первый международный звонок в российских сетях 5G

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый международный звонок в российских сетях 5G связал Санкт-Петербург и Хельсинки. Его организовали "Ростелеком", "МегаФон" и Nokia накануне Петербургского международного экономического форума, положив начало практическому применению сетей мобильной связи нового поколения.

Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто позвонили президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре "МегаФона" Фредерик Ваносчуйзе. 

Фото: pixabay
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Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентами Tele2 и "МегаФона". Звонок совершили генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре "МегаФона" Фредерик Ваносчуйзе.

5G (от англ. fifth generation - пятое поколение) - новый сверхбыстрый стандарт беспроводной передачи данных.

Примечательно, что 5G-звонки состоялись через 28 лет после первого в России звонка по сотовому телефону - тоже исторического для отрасли и также организованного в Северной столице с участием Nokia. В 1991 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в США. Связь была предоставлена оператором "Дельта Телеком" и работала на базе стандарта NMT-450. Аппарат Nokia Mobira MD59-NB2 весил три килограмма, а минута разговора обходилась в один доллар.

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