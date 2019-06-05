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05.06.2019 10:49
Рубрика: Власть

Совфед: Украина и Польша не остановят "Северный поток-2"

Текст: Галина Мисливская
Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Комментируя RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать по вопросу противодействия строительству газопровода "Северный поток - 2", он напомнил, что Украина и Польша - страны-транзитеры, которые не способны самостоятельно обеспечить себя газом.

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"Эти страны против "Северного потока - 2", потому что боятся, что российский газ пройдет мимо них, поэтому придется закупать более дорогой американский сжиженный газ", - полагает сенатор.

Он также отметил, что если Владимир Зеленский хочет налаживать отношения с Россией, то он выбрал неверную позицию по "Северному потоку - 2", ведь ни у кого не возникнет желания прокачивать газ через недружественную страну.

Что же касается предложения нового украинского президента совместно с Польшей противодействовать строительству газопровода, то эти усилия не дадут результата, уверен Джабаров. "Северный поток - 2" состоится независимо от решения Зеленского или его польских коллег. Европа будет обеспечена газом, потому что Россия всегда была надежным партнёром в этой сфере", - заявил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2"
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