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В ближайшем будущем профессия рекрутера может исчезнуть или трансформироваться. Специалистов по подбору персонала заменят роботы и чат-боты, прогнозируют аналитики, а сами рекрутеры будут операторами и аналитиками подобных систем.
Рекрутеров в будущем может заменить искусственный интеллект. Фото: PhonlamaiPhoto / iStock Рекрутеров в будущем может заменить искусственный интеллект. Фото: PhonlamaiPhoto / iStock
Рекрутеров в будущем может заменить искусственный интеллект. Фото: PhonlamaiPhoto / iStock

Уже сейчас различные сервисы при подборе массового персонала осуществляют автоматический поиск и первичный отбор кандидатов, а также анализируют их навыки и компетенции. Кадровые агентства успешно тестируют чат-ботов и телефонных ботов, проводящих первичные интервью с соискателями.

"Уже сегодня существуют системы, позволяющие с помощью сложных моделей и машинного обучения находить правильных и полностью подходящих кандидатов. Это очень похоже на современные технологии онлайн-маркетинга, которые позволяют точно сегментировать аудиторию, таргетировать рекламу и привлекать максимально целевой трафик из самых разных каналов", - рассказал "Российской газете" руководитель сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru Александр Каючкин.

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По его словам, у бизнеса наиболее востребованы сегодня ATS-сервисы (Applicant Tracking System), позволяющие автоматизировать подбор соискателей, отслеживать кандидата на каждом этапе, увеличивать конверсию в отклики, количество соискателей, дошедших до собеседований и выхода на работу за счет своевременных напоминаний и уведомлений.

Активно развиваются роботы, которые могут самостоятельно дозвониться до кандидата или связаться с ним в мессенджере, "продать" ему вакансию, провести интервью и довести до собеседования. Таких сервисов уже много, но не все еще хорошо распознают человеческую речь и грамотно отвечают на вопросы кандидатов.

Новые технологии HR-отделы вовсю используют не только при найме сотрудников, но и в дальнейшей работе с персоналом. Так, на специальных корпоративных платформах сотрудники могут пройти обучение или узнать о поощрениях, которые получили. При необходимости там же можно оценить их компетенции. Главная сложность - правильно настроить систему под задачи конкретной компании, поэтому такие сервисы, как правило, требуют сложной индивидуальной настройки и интеграции во внутренние HR-процессы компании.

"Нельзя сказать, что Россия отстает в плане использования технологий, даже напротив, сегодня создаются передовые технологии с очень большим потенциалом, которые в том числе выходят на западные рынки и успешно развиваются", - отмечает Александр Каючкин.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ"
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Тем не менее еще многие компании инертны по отношению к новым технологиям. По данным SAP и Deloitte, о цифровизации управления персоналом пока только задумываются такие крупные и развитые индустрии, как энергетика, строительство, образование, нефть и газ, транспорт и логистика.

Самыми прогрессивными с точки зрения использования новых технологий в HR оказались компании из банковской и финансовой отрасли, металлургии и горной добычи, ИТ и телекома. Они уже не просто используют передовые решения, а активно движутся от частичной автоматизации HR-процессов к ее зрелой стадии.

За ними следуют розница, фармацевтика, товары повседневного спроса, средства массовой информации и электронная коммерция.

"Российский HR постепенно движется в сторону цифровой трансформации, все больше компаний начинают применять современные технологии", - резюмирует Вера Соломатина, директор по персоналу SAP CIS.

Общество Наука Роботы: настоящее и будущее
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