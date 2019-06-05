Неврологи описали необычный способ развития мозга недоношенных детей

Эксперимент швейцарских неврологов показал, что на развитие мозга детей, родившихся на четыре месяца раньше срока, действует музыка. Из инструментов преобладают арфа, колокольчики и духовой инструмент индийского заклинателя змей.

В большинстве развитых стран около 1% детей рождаются до 32-й недели беременности. Это почти 800 малышей в год. И хотя медицина дает им хорошие шансы на выживание, тем не менее, у этих детей высокий риск развития нейропсихологических расстройств. У многих из них впоследствии возникают трудности с обучением, они с трудом концентрируются и больше страдают от депрессии.

Как правило, недоношенные дети проводят от нескольких недель до месяца в отделении интенсивной терапии. Шум и другие раздражители неблагоприятно сказываются на не вполне сформировавшемся мозге малыша.

Профессор Петра Хюппи и ее коллеги из университетской клиники Женевы (Швейцария) предложили оригинальное решение - дополнить интенсивную терапию музыкальной.

Команда Хюппи работала с композитором Андреасом Фолленвайдером, который, изучив "музыкальные предпочтения" малышей, выяснил, звучание каких инструментов им нравится. Выяснилось, что особенно - пунги, духовой инструмент, который используют индийские заклинатели змей. Затем Фолленвайдер сочинил три разных композиции продолжительностью восемь минут, в которых звучали пунги, арфа и колокольчики.

По словам невролога Лары Лордиер, одного из авторов исследования, оказалось важно, чтобы музыка соответствовала состоянию ребенка - сопровождала их пробуждение, а потом и сон.

Пять детей, родившихся между 24-й и 32-й неделями беременности, слушали в наушниках короткие музыкальные композиции пять дней в неделю. Была и контрольная группа из 20 недоношенных детей: на них тоже надевали наушники, но музыка не звучала.

У детей, которые не слышали музыки, была снижена активность мозга в нескольких областях. Особенно пострадала так называемая сеть salience, отвечающая за познавательные и эмоциональные функции.

Хюппи называет влияние музыки для нормализации деятельности функций мозга многообещающим. Теперь важно понять, сказывается ли этот эффект на уровне поведения детей. Сейчас самое время это выяснить, ведь участникам эксперимента исполнилось уже шесть лет, а это тот возраст, когда можно изучать когнитивные проблемы. Команда Хюппи готовит тестирование, задача которого - понять, улучшила ли музыкальная терапия когнитивное и эмоциональное развитие детей.