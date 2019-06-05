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05.06.2019 03:00
Рубрика: В мире

США запретили круизным лайнерам посещать Кубу

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Соединенные Штаты запретили заходы круизных судов на Кубу. Информацию об этом распространил во вторник госдепартамент США, отметив, что такое решение было принято в дополнение к запрету минфина.

Фото: iStock
На Кубе будут контролировать социально значимые продукты питания

Ранее в тот же день министерство финансов США запретило самую популярную форму поездок - групповые с целью образования. Также будут де-факто запрещены поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу.

В заявлении госдепа подчеркивается, что США запрещают визиты на Кубу пассажирских и туристических судов, включая круизные суда и яхты, а также частные и корпоративные самолеты, пишет РИА Новости.

В Вашингтоне не скрывают, что именно туризм является целью новых санкций, отмечая, что туристическая индустрия тесно связана в экономическом отношении с кубинскими органами безопасности, военными и разведкой. Соединенные Штаты также снова обвинили власти Кубы в поддержке властей Венесуэлы и преследовании собственных граждан.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Куба Отношения между США и Кубой
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