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05.06.2019 14:35
Рубрика: Спорт

Стали известны комментаторы матчей сборной России в отборе Евро

Текст: Артур Нанян

Телеканал "Матч Премьер" в прямом эфире покажет две встречи национальной сборной России по футболу - с Сан-Марино (8 июня, 19:00 по Москве) и Кипром (11 июня, 21:45).

Андрею Аршавину закрыли выезд за границу

Матч с соперниками из Сан-Марино прокомментируют Роман Нагучев и Нобель Арустамян, с бровки будет работать бывший полузащитник московского "Спартака" и экс-тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Тихонов.

Репортаж со встречи с киприотами доверено вести Дмитрию Шнякину и Роману Трушечкину, у поля будет трудиться бывший нападающий санкт-петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин.

Игру сборных России и Кипра в прямом эфире также покажет Первый канал.

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