Страны-лидеры "Индустрии 4.0" определятся в ближайшие годы

Представители ведущих немецких компаний считают, что Россия способна стать одной из стран-лидеров цифровизации экономики.

Бизнес обеих стран в этой сфере сотрудничает давно, а его усилия объединила Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики (GRID), основанная Восточным комитетом германской экономики и Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП). Компании Siemens, SAP, Bosch, РСПП, "Ростелеком", Фонд "Сколково" и "Цифра" решили сотрудничать ради реализации концепции "Индустрии 4.0" - соглашение об этом было подписано два года назад на ПМЭФ-2017.

"Сейчас в GRID входит 13 компаний: присоединились Volkswagen Group Rus, "РОСТЕХИНФОРМ", "ТМК" и Группа Синара, - рассказывает директор департамента по цифровизации и технологиям будущего ВТП Дмитрий Кононенко. - Интерес высок с обеих сторон, и мы ожидаем дальнейшее расширение". Сотрудничество набирает обороты не только в рамках GRID. К примеру, компания SAP CIS, крупный поставщик технологических решений для бизнеса, в том числе облачных, в 2018 году показала трехкратный рост прибыли: российские компании по-прежнему видят в немецких надежных партнеров.

Генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов считает, что если в рамках локализации производства на территории РФ трансфер промышленных технологий не вызывает проблем, то с ИТ дела обстоят сложнее. Вместе с бизнесом и регулятором следует обсудить само понятие "трансфера технологий" - сейчас законодательные нормы не предполагают поддержки для локализованного или совместно разработанного ПО.

"Германия может поставлять в Россию не только стандартные экспортные продукты. Ценнее трансфер технологий, лучших практик, эффективных бизнес-моделей. По оценкам немецких экспертов, внедрение инновационного производственного ландшафта позволит повысить производительность на 5-8 процентов. В денежном эквиваленте за 10 лет это составит от 90 до 150 миллиардов евро, - отмечает Андрей Филатов. - Это поможет нарастить выручку, количество сотрудников и инвестиции. Например, в Германии вклад "Индустрии 4.0" в ВВП страны уже достиг одного процента, за 10 лет она поможет создать около 390 тысяч рабочих мест и принести инвестиций в производство около 250 миллиардов евро (1-1,5 процента прибыли). На это потребуется не менее 20 лет. А ключевые изменения на основе инноваций будут внедрены в ближайшие 5-10 лет, и будут очевидны победители и проигравшие в цифровой гонке".

Так же считает и коммерческий директор KUKA Россия Петр Смоленцев: "Германия - пионер в "Индустрии 4.0", где и появилась эта концепция. В Германии есть технологии, а в России - потребности. Наша страна уже осознала: чтобы догнать другие страны, нужно не пытаться начать с нуля, а переосмыслять передовой опыт и внедрять технологии у себя. Партнерство с Германией дает эту возможность. В России пока нет производств 4.0, но они и в Германии только начинают строиться, и у нас есть шанс не просто догонять, а стать лидером", - комментирует он.

Благодаря цифровым сервисам российские и зарубежные компании могут избежать малопродуктивных решений и тупиковых путей

Петр Смоленцев отмечает, что KUKA - это единственная компания в мире, которая в 1986 году подписала договор по мелкоузловой сборке роботов на базе "АвтоВАЗа". Теперь эту практику хотят возродить и начать собирать здесь роботов под локальным брендом.

По мнению ведущего технического консультанта управления "Цифровое производство" компании "Сименс" в России Романа Абзаева, множество российских предприятий с большим количеством высокопродуктивных промышленных систем не используют свой потенциал на 100 процентов. Комплексное внедрение цифровых технологий должно помочь решить этот вопрос.

"Перенимая опыт немецких компаний в разработке и применении цифровых решений, российские компании смогут избежать малопродуктивных решений и тупиковых путей, - отмечает Роман Абзаев. - С другой стороны, они, используя преимущества цифровизации, смогут эффективно интегрироваться в цепи поставок немецких компаний".

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин констатирует, что современная промышленность не знает национальных границ. Растет интерес к разработкам и российских ИТ-компаний, и их стремление выйти на международный рынок.

"Мы столкнулись с этим при организации панели по цифровизации с участием российских компаний на крупнейшей конференции по сотрудничеству с Россией с общим числом участников более 1200, которая прошла в немецком городе Билефельд летом прошлого года, - рассказывает он. - Тогда был существенно расширен круг фирм, интересующихся немецким рынком. Например, это специализирующаяся на индустриальной аналитике фирма Clover, компания "Itorum MR", предлагающая системы дополненной и виртуальной реальности для промышленности и профобразования, а также "Карфидов Лаб", занимающаяся промышленным дизайном. Как со стороны российских компаний, так и со стороны потенциальных немецких заказчиков чувствуется необходимость в точечной, индивидуальной поддержке и хорошо проработанных проектах".