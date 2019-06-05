Студентов вузов протестируют на наркотики и психотропные вещества

Как будет проходить тестирование? Составляются поименный список студентов, расписание тестирования и выделяются аудитории. Опросные листы могут быть обычными, бумажными или электронными - это решает сам вуз. Допускается даже дистанционное тестирование, если есть возможность обеспечить электронную обработку результатов.

Тестирование будет добровольным, с письменного согласия студента, и анонимным. Чтобы обеспечить конфиденциальность, во время тестирования запрещается вставать с места и ходить по аудитории. Порядок социально-психологического тестирования разработан Минобрнауки и находится сейчас на общественном обсуждении.

Проблема употребления молодежью наркотиков и психотропных веществ стоит очень остро. По данным разных опросов, запрещенные вещества пробовали до 70 процентов первокурсников. Интересно, что среди гуманитариев таких студентов больше - до 20 процентов, в технических вузах меньше, но опасность в том, что будущие физики, химики, энергетики работают в отраслях, от которых напрямую зависит жизнь и благополучие многих россиян.

Проводить тестирование предлагается с 15 сентября. Что делать с теми студентами, которые отказались от тестирования, пока не ясно, но школьников, которые отказались заполнять анкеты социально-психологического тестирования, берут на заметку и работают индивидуально с семьями. Как быть дальше, если выяснилось, что в том или ином вузе есть наркоманы, тоже непонятно.