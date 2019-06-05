Суд признал законным арест 30 млн рублей на счетах сына экс-министра Абызова

Московский городской суд признал законным решение нижестоящего суда о наложении ареста на счет Даниэля Абызова - сына экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, который, напомним, в настоящее время проходит обвиняемым по делу об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. При этом был изменен срок ареста счета.

"Постановление Басманного райсуда Москвы об обеспечительном аресте денежных средств изменено - срок запрета на распоряжение средствами установлен до 25 августа 2019 года, в остальной части решение суда оставлено без изменений", - сообщили в среду в Мосгорсуде. Ранее арест носил бессрочный характер.

Согласно судебным материалам, под арест попали 30 млн рублей, находящихся на счету Даниэля Абызова в одном из российских банков.

Отмечается, что арест на деньги младшего Абызова наложен по причине имеющихся у следствия данных о том, что уже будучи под арестом Михаил Абызов перевел сыну деньги с целью спрятать их. По словам следователя, денежные средства в действительности принадлежат Михаилу Абызову, а 29 марта уже в момент нахождения в следственном изоляторе, в целях сокрытия он перевел их на счет сына.

Напомним, Михаил Абызов был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его заключение под стражу.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество.

Действуя в соучастии с другими фигурантами экс-министр, считают следователи, путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, как выяснили в следственных органах, в полном объеме были выведены за рубеж. Экс-министр себя виновным не признает.