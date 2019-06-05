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05.06.2019 21:15
Рубрика: Экономика

Пушкин - наше SVO

В аэропорту Шереметьево открыли памятник великому поэту
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Александр Пушкин теперь не только наше всё, но и наше CVO. Международный аэропорт Шереметьево отметил официальное присвоение ему имени Пушкина открытием памятника великому поэту.
На всей атрибутике Шереметьево уже появился знакомый профиль. Фото: vesti.ru

"Мы рады, что первыми приступили к реализации проекта по присвоению аэропортам имен наших великих соотечественников", - сказал генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко на торжественной церемонии открытия памятника. Проект под названием "Великие имена России" стартовал в октябре прошлого года, когда был объявлен конкурс на выбор имен для 44 воздушных гаваней страны. В конкурсном голосовании приняли участие шесть миллионов россиян, а по его итогам в Московском авиационном узле появились аэропорты Шереметьево имени Пушкина, Домодедово имени Ломоносова и Внуково имени авиаконструктора Туполева. 31 мая Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам этих имен, а через пять дней в Шереметьево уже появилось и зрительное воплощение конкурса - памятник Пушкину. Успели как раз к 220-летию со дня рождения поэта, которое отмечается 6 июня. Автором скульптуры стал народный художник России Александр Бурганов.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Владимир Путин утвердил новые имена аэропортов

"Добро пожаловать в международный аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина. Указ президента о присвоении воздушным гаваням имен наших выдающихся соотечественников - это достойное завершение конкурса", - отметил министр культуры РФ Владимир Мединский, также присутствовавший на открытии памятника. Министр рассказал, что у скульптуры Александра Сергеевича, уютно расположившегося с книжкой в руках в зоне вылета терминала Е, есть секрет. На переплете книги, которую держит поэт, размещен QR-код. С его помощью пассажиры могут скачивать произведения Пушкина в аудиоформате. "Проект "Великие имена России" оправдал себя как современный и своевременный, он позволит использовать воздушные ворота страны для популяризации нашей богатой, великой истории и культуры", - резюмировал Мединский.

Скульптуру успели поставить как раз к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича

К слову, одним только открытием памятника в Шереметьево не ограничились. В некоторых залах аэропорта организованы мини-библиотеки, где можно взять произведения Александра Пушкина на нескольких языках. Теперь и ожидание рейса пассажиры могут скрасить культурным досугом.

Пушкин. Василенко и Мединский. Фото: Антон Великжанин/ ТАСС
Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево
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