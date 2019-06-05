В Беларуси построили грузовик-гигант для перевозки зерна

МАЗ показал на «Белагро-2019» гигантский самосвал для перевозки зерна. Машина при внушительных габаритах вмещает до 32 кубометров груза

◽️ https://t.co/29Gqp2gUxk pic.twitter.com/jSecfKwvOx — Посольство Беларуси (@Embassybel) June 5, 2019

Гигантский автомобиль для перевозки зерна МАЗ был представлен на выставке "Белагро-2019". Грузовик с индексом 6501С9-8525-000 способен перевозить до 32 кубометров зерновых или 19 тонн груза.

Как сообщает посольство РБ в России, самосвал обладает боковой разгрузкой, что делает его оптимальным для сферы сельского хозяйства. Длина грузовика - 9,55 метра, высота - 3,4 метра, а ширина - 2,55 метра. Колесная формула - 6×4.

"Несмотря на солидные объемы, он способен еще тянуть за собой прицеп. Предельная полная масса автопоезда составляет 57,5 тонн. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 85 км/ч", - говорится в официальном сообщении.

На сельскохозяйственной выставке под Минском также был представлен самый мощный в СНГ трактор BELARUS-5022. Грузоподъемность переднего навесного устройства составляет 5,5 тонн, а заднего - 11,5 тонн.

Справка "РГ"

В выставке "Белагро-2019" участвуют более 550 компаний из 29 стран. Они привезли более 300 образцов сельскохозяйственной техники, а также новые сорта картофеля, озимой пшеницы, тритикале, ржи и ячменя. В рамках выставки пройдут многочисленные конкурсы, в том числе "Чемпион вкуса" и "Лучший пахарь", а также открытый аукцион по продаже племенных животных. Выставка будет работать до 9 июня.