В Беларуси представили сверхмощный трактор

Звездой международной выставки "Белагро-2019" стал самый мощный в СНГ трактор BELARUS-5022. До недавнего времени данный титул принадлежал другому агрегату Минского тракторного завода - BELARUS-4522, чья мощность составляла 450 лошадиных сил.

Как сообщает посольство РБ в России, трактор-рекордсмен 6-циллиндровым дизельный двигателем Caterpillar мощностью 500 лошадиных сил. Он имеет механическую коробку передач с шестернями постоянного зацепления, поддерживает 16 скоростей при движении вперед и восемь - назад. Скорость движения вперед составляет 3,4-38 км/ч, назад - 2,9-16 км/ч. Емкость топливного бака - 650 литров.

"Грузоподъемность переднего навесного устройства составляет 5,5 тонн, а заднего - 11,5 тонн. Длина трактора составляет 7,05 метра, ширина - 3,1 м, а высота - 3,9 метра" - говорится в сообщении.

Отметим, что модель 5022 была разработана минскими конструкторами в партнерстве с немецким концерном Zeppelin. Впервые машину показали общественности в мае 2018 года.

Кроме того, на международной выставке были представлены образцы новейших двигателей для тракторов, погрузчиков, дорожно-строительной техники, автобусов и комбайнов.

Справка "РГ"

В выставке "Белагро-2019" участвуют более 550 компаний из 29 стран. Они привезли более 300 образцов сельскохозяйственной техники, а также новые сорта картофеля, озимой пшеницы, тритикале, ржи и ячменя. В рамках выставки пройдут многочисленные конкурсы, в том числе "Чемпион вкуса" и "Лучший пахарь", а также открытый аукцион по продаже племенных животных. Выставка будет работать до 9 июня.