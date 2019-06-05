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05.06.2019 20:26
Рубрика: Общество

Танго, флейта и... английский припеваючи

Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Исполнять хиты мировой эстрады, играть на гитаре, флейте, скрипке и танцевать так, что даже слон будет готов пуститься в пляс, учат в летнем музыкальном лагере в Екатеринбурге.
В конце каждой смены ребята записывают коллективную песню на настоящей звукозаписывающей студии и участвуют в отчетных концертах. Фото: Студия "Мелодика" В конце каждой смены ребята записывают коллективную песню на настоящей звукозаписывающей студии и участвуют в отчетных концертах. Фото: Студия "Мелодика"
В конце каждой смены ребята записывают коллективную песню на настоящей звукозаписывающей студии и участвуют в отчетных концертах. Фото: Студия "Мелодика"

Летний досуг для детей организовала эстрадная студия "Мелодика" в прошлом году. Ребята приходят в лагерь к 9 утра и остаются до вечера. В первой половине дня занимаются с педагогами вокалом, игрой на музыкальных инструментах, хореографией, учатся работать с микрофоном и другой звукоусиливающей аппаратурой, участвуют в мастер-классах. После обеда ходят в музеи, театры, посещают экскурсии и устраивают флешмобы. "В прошлом году мы делали танцевальный флешмоб в зоопарке, - рассказывает руководитель студии Мария Федоровских. - Танцевали под Майкла Джексона рядом с вольером слонихи, которая раньше выступала в цирке. Услышав музыку, она тоже начала "пританцовывать".

Фото: РИА Новости
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В конце каждой смены ребята записывают коллективную песню на настоящей звукозаписывающей студии и участвуют в отчетных концертах. "Прошлым летом вокальная смена была посвящена музыке советского времени. Разучивали песни с удовольствием, - говорит Мария Федоровских. - Тем, кто постарше, нравится рок, поп. Композиции "Металлики" они, конечно, не пели, но хиты группы Queen на наших концертах звучали".

Этим летом в музыкальном лагере детям предлагают четыре тематические смены: актерское мастерство, вокал, вокал плюс инструмент и хореография. Помимо основных занятий детям обещают уроки английского языка в вокале, мастер-класс по бит-боксу и музыкальные баттлы. На каждую смену набирают десять ребят, чтобы у педагогов была возможность уделить достаточно внимания каждому.

Стоимость смены в 19 дней - 15 тысяч рублей. Разовое посещение - 1200 рублей в день.

Общество Семья и дети Отдых детей в летних лагерях
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