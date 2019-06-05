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05.06.2019 15:25
Рубрика: В мире

В Германии 11 человек пострадали при падении воздушного шара

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии потерпел крушение воздушный шар. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 11 человек, двое из них получили опасные для жизни травмы.

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Как сообщает агентство DPA со ссылкой на слова очевидцев, инцидент произошел около девяти часов вечера 4 июня в городе Марсберг. Перед тем, как приземлиться, летательный аппарат стал снижаться по спирали на высоте около одного метра от земли. В итоге корзина воздушного шара рухнула на землю и несколько раз перевернулась, сообщает Presse Portal.

На борту находились 10 пассажиров и 64-летний пилот. Большинство пассажиров получили ожоги от горелки, а двое пострадавших были доставлены в больницу на вертолете в критическом состоянии.

В настоящее время местная полиция расследует обстоятельства и причины происшествия.

В мире Европа Германия
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