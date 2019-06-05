В Германии 11 человек пострадали при падении воздушного шара

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии потерпел крушение воздушный шар. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 11 человек, двое из них получили опасные для жизни травмы.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на слова очевидцев, инцидент произошел около девяти часов вечера 4 июня в городе Марсберг. Перед тем, как приземлиться, летательный аппарат стал снижаться по спирали на высоте около одного метра от земли. В итоге корзина воздушного шара рухнула на землю и несколько раз перевернулась, сообщает Presse Portal.

На борту находились 10 пассажиров и 64-летний пилот. Большинство пассажиров получили ожоги от горелки, а двое пострадавших были доставлены в больницу на вертолете в критическом состоянии.

В настоящее время местная полиция расследует обстоятельства и причины происшествия.