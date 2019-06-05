В Германии загорелись два бывших военных полигона

Крупный лесной пожар возник недалеко от немецкого города Йютербог (федеральная земля Бранденбург) к юго-западу от Берлина. Огнем охвачена территория примерно в 600 гектаров.

"Ситуацию не удается взять под контроль", - сообщают местные власти, уточняя, что сильный ветер серьезно осложняет работу пожарных. Огонь уже перекинулся на два бывших военных полигона, где все еще хранятся старые боеприпасы.

Отмечается, что еще один пожар вспыхнул к востоку от германской столицы - рядом с населенным пунктом Хенниккендорф. Пока лесные пожары не угрожают строениям. Из-за дыма жителям ближайших населенных пунктов рекомендовано закрыть окна и двери. Между тем, запах гари уже ощущается в центре Берлина, сообщает ТАСС.