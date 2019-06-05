В Кадастровой палате подсказали, как прописаться на даче

Разъяснения по самым часто встречающимся вопросам эксперты палаты предоставили и "Российской газете", среди читателей которой немало заядлых дачников. Так, например, многих волнует, как прописаться на даче. Напомним, что это стало возможным с вступлением в силу нового закона о ведении садоводства и огородничества.

По нему с первого января нынешнего года осталось только два вида некоммерческих объединений - садоводческие и огороднические. Дачные объединения получили статусы садоводческих, а дачные участки стали садовыми. На огородных участках запрещается вести капитальное строительство, а на садовых можно строить садовые (для сезонного, временного проживания) или жилые дома. При этом только в жилом доме можно прописаться.

Как поясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, дом, в котором человек планирует прописаться, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости (то есть быть оформленным в собственность) как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным регламентам и требованиям к жилому помещению.

Так, высота дома не должна превышать 20 метров, надземных этажей может быть не более трех (но при этом могут быть и подземные этажи), а сам дом не должен разделяться на квартиры. Для того, чтобы там можно было проживать в любой сезон, дом должен быть подключен к системам электроснабжения, отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а в газифицированных районах - к газоснабжению.

При этом если в населенном пункте не проведены централизованные инженерные коммуникации, а дом - максимум двухэтажный, допускается отсутствие водопровода и центральной канализации. Все комнаты в доме, включая кухню, должны иметь окна, потолки не ниже 2,5 метра. В доме следует предусмотреть возможность поддержания температуры плюс 18 градусов в любое время года.

Садовый дом теперь можно перевести в статус жилого. Но для этого он должен быть пригоден для постоянного проживания и включать все перечисленные функции и параметры.

Решение о возможности изменения назначения дома принимает орган местного самоуправления муниципального образования, в границах которого дом расположен. Местным чиновникам надо предоставить техническое заключение кадастрового инженера о пригодности дома для постоянного проживания. На рассмотрение вопроса отводится не более 45 календарных дней. Положительный ответ вместе с заявлением о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости надо передать в МФЦ.