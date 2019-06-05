В Лондоне недовольны вмешательством Трампа во внутренние дела Британии

Президента США обвинили во вмешательстве в британскую внутреннюю политику и в пренебрежении к премьер-министру Терезе Мэй. Многих возмутило то, что он, стоя на пресс-конференции рядом с Мэй, сказал, что ее давний соперник Борис Джонсон станет "очень хорошим" премьер-министром. Бывший посол в Вашингтоне сэр Кристофер Мейер отметил: "Трамп должен быть очень осторожным. Он разбил одну из самых священных конвенций дипломатии: глава государства не должен вмешиваться во внутренние дела страны, которую он или она посещает".

Трамп отказал Корбину

Трамп, как сообщает ВВС, отклонил просьбу Джереми Корбина о встрече во время своего государственного визита, назвав лидера лейбористской партии "немного негативной силой". Глава государства заявил, что к нему подошел Корбин, который бойкотировал королевский банкет в понедельник, проведенный в честь высокого американского гостя. Объясняя свой отказ, Трамп сказал: "Мне действительно не нравятся критики настолько, насколько я уважаю людей, которые добиваются цели. Он хотел встретиться со мной, и я сказал ему нет".

Ранее Корбин сказал, что политика Трампа в области иммиграции, прав человека, торговли и изменения климата вызывает споры. Выступая на митинге протеста в Вестминстере, лидер лейбористов заявил, что он "очень разочарован" последним нападением главы Белого дома на мэра Лондона Садика Хана, которого он назвал "неудачником".

Президент объяснил, почему назвал жену принца Гарри "противной"

В программе "Доброе утро" с Пирсом Морганом, единственном интервью Трампа во время его британского визита, американский лидер объяснил, почему он назвал "противной" Меган Маркл, жену принца Гарри. По словам политика, бывшая американская актриса постоянно критиковала его, используя фейковые новости, во время предвыборной кампании 2016 года, называя "женоненавистником" и считая грубым. Тем не менее президент США признал, что герцогиня Сассексская "выполняет очень хорошую работу".

Трамп пытается ускорить Brexit?

Вызывает вопросы и желание Трампа ускорить Brexit. По оценке экспертов, он рассчитывает, что Лондон, оформив развод с Европой, без вариантов "ринется в объятия Вашингтона".

В эфире телеканала LBC представитель тори Найджел Фарадж, которого называют "архитектором Brexit", сказал, что получил "личное приглашение" на встречу с Трампом, и объяснил зрителям, что президент был доволен ходом государственного визита. По его словам, глава Белого дома обеспокоен тем, что Brexit продолжается так много времени.

"Очевидно, это была частная встреча, но я могу сказать, что он был в отличной форме, он был полон сил. Он абсолютно верит в Brexit, считает, что это правильное решение для страны. Он явно обеспокоен тем, что это (выход Лондона из состава ЕС) займет очень много времени", - сказал Фарадж.

По завершении встречи у Фараджа сложилось впечатление, что США хотят заключить торговую сделку после Brexit с Великобританией, но официальный Лондон пока не готов к этому. "Американцы очень, очень подготовлены со своей стороны к переговорам", - заверил политик. По словам Фараджа, Трамп и американский посол Вуди Джонсон сказали ему, что у американской команды есть план из 13 глав по торговой сделке и "они в значительной степени завершили работу". Фарадж призвал независимую делегацию лидеров британского бизнеса поехать в США и там провести переговоры по торговым вопросам. "Итог этой встречи для меня: Америка готова к этому, а мы просто нет", - заключил консерватор.

Бывшие министры правительства Иэн Дункан Смит и Оуэн Патерсон также встретились с Трампом. Встреча охватила целый ряд тем, включая Brexit. Помимо этого президент США намерен провести встречу с еще одним претендентом на пост премьера Майклом Гоувом.

Иванка Трамп хотела затмить Меланию Трамп

В прессе появились версии насчет того, что любимая дочка президента Иванка хотела затмить своими нарядами известную модницу первую леди Меланию Трамп. На ужине во вторник вечером Иванка появилась в белом платье с оголенными плечами. Мелания была одета в длинное до пят красное платье, наоборот, скрывающее все части тела. Эксперты по моде посчитали, что наряды, в которых дочь Трампа появилась в Лондоне, стоят около 16 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 1,3 миллиона рублей). Так, для посещения музея V & S Иванка надела свой самый сдержанный наряд - платье Les Revieries за 590 фунтов. Позже для посещения Вестминстерского аббатства она выбрала наряд от Алессандры Рич, любимой кутюрье жены принца Уильяма Кейт Миддлтон. Он состоял из юбки за 855 фунтов, пояса за 565 фунтов и куртки за 1559 фунтов. Дочь американского президента также добавила довольно заметную шляпу от дизайнера-миллиардера Филипа Трейси за 1950 фунтов. Для государственного банкета в Букингемском дворце Иванка выбрала бледно-синее платье от Каролины Эрреры с цветочными украшениями. Оно стоит более девяти тысяч фунтов.

Кот попросил убежища?

СМИ пишут о странном поведении главного британского кота Ларри, который является "ночным хозяином" правительственной резиденции на Даунинг-стрит 10. Когда в Лондоне во вторник днем начал накрапывать дождик, котик не пришел в здание, как обычно, а лег под бронированную машину Трампа, находившуюся во дворе. Там он провел довольно продолжительное время и не выходил оттуда до тех пор, пока глава Белого дома не покинул резиденцию Терезы Мэй. "Ларри хотел запросить политического убежища в США", - шутят пользователи, комментируя поведение известного мышелова.

Облака в дырах

Многие пользователи в Twitter также опубликовали фотографии мрачного лондонского неба в тот самый момент, когда американский президент встречался с Мэй. В небе видны низко висящие облака черного цвета с огромными дырами в них, которые буквально привели в состояние ужаса некоторых из наиболее впечатлительных горожан. Некоторые говорили, что "темное облако последовало за Трампом в Лондон". Как отмечают метеорологи, странные облачные образования часто появляются после грозы и особенно распространены в некоторых частях Америки.

А вечером был банкет

Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз. Он был делегирован туда лично королевой Елизаветой II и, по информации metro.co.uk, прибыл вместе со своей супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой. В понедельник Дональд и Мелания Трамп пили чай в лондонской резиденции Чарльза, и этот ужин стал своего рода "ответным жестом". Шесть круглых столов были накрыты на десять человек каждый и украшены кремовыми розами и белыми свечами. Мэй и Чарльз сидели за столом президента, а Мелания присоединилась к Филиппу, мужу Мэй, и герцогине Корнуолльской за другим столом.