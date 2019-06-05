В марте 2020 года столица Киргизии примет чемпионат мира по хоккею с шайбой среди команд четвертого дивизиона. Об этом сообщил президент федерации этого увлекательного вида спорта Анвар Оморканов.

По его словам, решение принято на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе (Словакия). Участие в турнире примут четыре сборные - Киргизии, Кувейта, Малайзии и Филиппин. У киргизской команды, по мнению Анвара Оморканова, есть хорошие шансы на победу.

Также стало известно, что конгресс допустил взрослую сборную республики к отбору на следующие Олимпийские игры. Уже осенью 2019-го ей предстоит играть в Люксембурге за право выступить в престижных международных соревнованиях. А в апреле 2020-го там же пройдет очередной чемпионат мира среди молодежных команд третьего дивизиона, в котором тоже примет участие сборная республики.

Кстати



В 2018 году чемпионат мира среди молодежных команд третьего дивизиона проходил в Рейкьявике (Исландия). Участие в турнире приняли восемь национальных команд - Турции, Китая, Болгарии, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Тайваня. Сборная КНР в финале победила австралийцев со счетом 5:1.