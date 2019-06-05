В Минске принят указ о борьбе с незаконным использованием беспилотников

Ликвидирование правовых пробелов, связанных с применением технических средств и оружия для пресечения полетов беспилотников, предусматривает подписанный 5 июня указ президента Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с правовым документом "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов" все военнослужащие наделяются полномочиями на применение средств и боевой техники в отношении авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов, совершающих полет в нарушение установленного порядка, в целях пресечения их полета путем принуждения к посадке, повреждения или уничтожения.

В настоящее время, говорится в указе, в воздушном пространстве страны установлены зоны, запрещенные для использования авиамоделей, и запретные зоны для полетов воздушных судов. К ним относятся, прежде всего, воздушное пространство над территориями, имеющими важное значение для безопасности государства, предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, Белорусская АЭС и некоторые другие.

Полет любых воздушных судов, в том числе и беспилотных аппаратов, отмечается в документе, в данных зонах осуществляется по специальному разрешению. Мировой опыт показывает, что единственным эффективным способом обеспечения безопасности в случае несанкционированных полетов в таких зонах является непосредственное воздействие на подобные летательные аппараты.

Военный эксперт Вячеслав Ромель в интервью БЕЛТА дал понять, что нормы указа, прежде всего, направлены на защиту граждан, а не на ограничение применения авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов в целом. Он обратил внимание, что документ не предусматривает обязательного применения средств поражения и уничтожения беспилотника, а лишь предоставляет должностным лицам право применить оружие для предотвращения угроз, связанных с несанкционированным полетом.

Кстати, представитель военного ведомства напомнил об инциденте, который произошел в декабре прошлого года, когда несколько дронов почти на двое суток парализовали работу аэропорта в Лондоне. В результате инцидента в воздушные гавани страны пришлось перенаправлять около тысячи рейсов, что отразилось почти на 140 тысячах пассажиров.

В то же время эксперт подчеркнул, что в РБ меры ответственности по отношению к лицам, незаконно использующим авиамодели, весьма демократичны по сравнению с рядом стран ЕС. Он пояснил, что "нарушителям грозят штрафы и предусмотрена уголовная ответственность", уточнив, что вид оружия, боевой техники, а также интенсивность ее применения должностные лица будут определять сами, исходя из складывающейся обстановки и характера посягательства.

И еще один немаловажный аспект указа президента. Он освобождает правомерно действовавших должностных лиц от обязанности возмещать вред собственникам и владельцам авиамоделей и БЛА. Если же вред будет причинен третьим лицам, например, при падении летательного аппарата на транспортное средство, то он будет возмещаться в соответствии с Гражданским кодексом.