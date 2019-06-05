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05.06.2019 10:50
Рубрика: В мире

В Минске пройдет встреча контактной группы в новом составе

Текст: Юрий Сизов
После продолжительного перерыва, связанного с выборами на Украине нового политического руководства страны, 5 июня в белорусской столице пройдет очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщают местные источники.

Объявляя о возвращении экс-президента Леонида Кучмы в переговорный процесс по Донбассу, новый глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда имеет некие новые предложения, которые будут озвучены сегодня в Минске, правда, не стал преждевременно раскрывать их содержания. "У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу", - кратко пояснил президент.

При этом он дал понять журналистам, что рассчитывает на реализацию этих решений в обозримые сроки. "У нас нет много времени на прекращение войны и продолжение "Минска", я хочу, чтобы все эти предложения были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал он.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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С приходом нового лидера экспертное сообщество  уже давно связывает ожидание активизации мирного процесса в Донбассе. Тем более, что все последние контакты результатов не приносили. На последнем заседании 24 апреля участники переговоров не смогли даже согласовать пасхальное перемирие. Бесплодными в течение всего истекшего года, уточняет ТАСС, были и дискуссии об обмене пленными.

Полномочный представитель РФ на минских переговорах Борис Грызлов рассчитывает, что с назначением Леонида Кучмы новым представителем Киева практика саботажа минских встреч может прекратиться. Приоритетными темами для новой встречи контактной группы по Донбассу, по его словам, должны стать "прекращение огня и запуск процесса разведения сил".

"Сейчас важно приступить к предметному обсуждению и выработке необходимых решений. Первые из них - это прекращение огня и запуск процесса разведения сил в Донбассе. Кроме того, важно разблокировать диалог Киева и Донбасса по гуманитарным вопросам, включая вопрос удерживаемых лиц. Здесь киевская власть тоже накопила много невыполненных обязательств", - заявил полпред РФ.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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