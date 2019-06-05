В Москве начался сезон торговли клубникой

Сегодня в Москве открылись первые 80 площадок, где жители столицы могут приобрести клубнику и землянику. Всего в городе этим летом будут работать 150 торговых шале, рассказали "РГ" в департаменте торговли и услуг Москвы.

Площадки легко узнать по яркому дизайну - надписям "Клубника" и "Земляника" на красном фоне. Ягоды в этом году много из-за ранней весны, так что на городских ярмарках можно купить более 20 разных сортов: альба, виктория, ольвия, октава, мальвина, пегас, зенит, великобритания, баунти и другие.

Клубника приехала в Москву из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Дагестан. А с 10 июня москвичи смогут приобрести ягоды из Подмосковья, откуда ее будут поставлять все лето по мере созревания.

В департаменте уточняют, что купить "кило" ягод можно в среднем за 170 - 350 рублей, цена различается в зависимости от сорта.