В Москве разыгран Международный студенческий баскетбольный Кубок

В Москве прошел розыгрыш традиционного мужского Международного студенческого баскетбольного Кубка (МСБК), в котором выступили 12 команд из 10 стран мира. Для большинства участников турнир стал важнейшим этапом подготовки к XXX летней Универсиаде, которая состоится 3-14 июля в итальянском Неаполе.

В столичном зале "Игровой" на Ленинградке трофей завоевала Сербия (университет Ниша), победившая в финале Россию-1 - 86:74. В матче за третье место Китайский Тайбэй переиграл команду хорватского госуниверситета Копривницы - 90:81. Встреча за пятую позицию оказалась самой результативной за всю историю турнира. Гости из Боснии и Герцеговины ("Игокеа", Лакташи) взяли верх над Россией-3 во втором овертайме со счетом 127:119.

Здесь наш Григорий Сибилев совершил так называемый "трипл-дабл". Он набрал 32 очка, сделал 16 подборов и 11 результативных передач. Гроссмейстерское достижение! Россияне выступали сразу тремя составами с тем, чтобы главный тренер студенческой сборной страны Андрей Павленко смог увидеть в деле максимум кандидатов на поездку в Неаполь. Россия-2 стала девятой.

Самым ценным игроком турнира признан серб Данило Тасич. Он в финале набрал 24 очка. Кубок и медали победителям вручили председатель наблюдательного совета АСБ, министр юстиции РФ Александр Коновалов и почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. На матче присутствовали министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков. В официальных церемониях также приняли участие почетные гости соревнований олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Ирина Сумникова, наставник той "золотой" команды Евгений Гомельский, генеральный директор Единой лиги трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин, исполнительный директор АСБ Сергей Крюков, послы МСБК олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов, генеральный менеджер женской сборной России, обладательница множества титулов в рядах национальной дружины и чемпионка женской НБА Светлана Абросимова.

Финал был показан в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале "Матч! Страна", его комментировал почетный посол МСБК Сергей Тараканов. А для зарубежных болельщиков на популярной интернет-платформе была организована трансляция с комментарием на английском языке, ее посмотрели более 300 тысяч любителей баскетбола.

Вот как выглядит символическая сборная турнира, проведенного Ассоциацией студенческого баскетбола при поддержке Российской федерации баскетбола и Департамента спорта города Москвы: защитники - Патрик Ямбрович (Хорватия), Страхинья Стоячич (Сербия), форварды - Павел Афанасьев (Россия-1), Тинг Чиен Лин (Китайский Тайбэй), центровой - Данило Тасич (Сербия). В больших перерывах финала и матча за "бронзу" прошли конкурсы по броскам сверху и трехочковым. "Данк-контест" выиграл Роман Крюков, выступающий в чемпионате АСБ за "Стальные сердца" из Магнитогорска. Лучшим "дальнобойщиком" оказался Дарко Талич из Боснии и Герцеговины.