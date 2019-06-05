Международный кинофестиваль в Карловых Варах обычно уделяет кино России самое серьезное внимание и не раз награждал его призами. В этом году бывший побратим Московского фестиваля взял в свои программы только одну российскую картину - криминальный боевик "Бык", дебют Бориса Акопова.

Выпускник мастерской Андрея Эшпая и Владимира Фенченко во ВГИКе, Акопов завоевал Гран-при Международного фестиваля студенческих фильмов ВГИКа со своей короткометражной картиной "Рай". Это открыло ему двери в большое кино.

Свой первый полный метр, снятый по собственному сценарию, он посвятил эпохе, которую по молодости лет едва застал, - 90-м годам, которые принято называть "лихими". Эпохе сложной и неоднозначной, с одной стороны, давшей народу не виданную ранее степень свободы, а с другой - ставшей временем бандитского передела собственности, криминального беспредела и экономических потрясений, настигших тогда каждую семью.

Герой картины Антон Быков - лидер преступной группировки, который попадает из огня да в полымя, связавшись с куда более крупной бандой и подрядившись выполнить поручение ее главаря.

Российский гангстерский боевик уже стал расхожим местом на телеэкранах, а вот в какой мере начинающий автор смог оценить и показать объемно исторический отрезок, в самом буквальном смысле перевернувший сознание целой страны, поймут первые зрители фильма на Национальном фестивале "Кинотавр", где "Бык" вступает в состязание в программе главного конкурса. И только затем - зрители популярного чешского курорта на водах, куда в дни фестиваля молодая публика стекается со всей Европы. Там "Бык" фигурирует в параллельной конкурсной программе "К востоку от Запада". Удивительно зрелой и динамичной назвали картину в фестивальной аннотации.

В главном конкурсе 54-го Карловарского фестиваля пройдут 10 мировых премьер.