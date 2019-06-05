В России создается устойчивая система обращения с отходами

С начала 2019 года в России стартовала масштабная реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. На государственном уровне было принято решение полностью перестроить систему сбора, хранения и переработки мусора, основываясь на принципах сокращения объемов захоронения, расширенной ответственности производителей и экономики замкнутого цикла.

Опыт европейских стран, и в особенности Германии, показывает, что вполне реально использовать повторно более половины коммунальных отходов. Для эффективного обмена опытом с немецкими экспертами в этой сфере осенью 2018 года запущен российско-германский проект "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации", который реализует Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ.

Об этом проекте и о том, почему экологические проекты уже более двадцати лет находятся в фокусе работы ГИЦ в России, рассказала глава представительства ГИЦ в Москве Юлия Грищенкова.

Юлия Вячеславовна, как вы считаете, можно ли в ближайшем будущем в России решить проблему с мусором?

Юлия Грищенкова: Я в этом уверена, хоть и понимаю, что это будет непросто и произойдет не завтра. Например, нынешняя система обращения с отходами в Германии строилась не одно десятилетие и базировалась на перестройке многих жизненных сфер: от законодательного регулирования до образования детей младшего школьного возраста, от повышения налогов и штрафов до субсидий на развитие бизнес-инструментов. Понимая всю масштабность начавшейся реформы в России, ГИЦ в рамках проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ" также планирует строить свою работу сразу по нескольким направлениям.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про эти направления, про цели и задачи проекта.

Юлия Грищенкова: Основная цель проекта - оказать экспертно-методическую поддержку уполномоченным органам власти России в ходе подготовки и проведения мусорной реформы. Мы содействуем реформе путем предоставления информации для совершенствования нормативной базы, посредством реализации демонстрационных проектов в пилотных регионах России и через разработку образовательных программ. Важной частью нашей работы является организация обучающих поездок в Германию для обмена опытом профильных специалистов и представителей государственных органов исполнительной власти. Мы - ГИЦ как оператор проекта, наш заказчик Федеальное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии и наш официальный партнер в России - Минприроды РФ - видим проект как своего рода диалоговую площадку для демонстрации немецкого опыта в сфере обращения с ТКО, последующего обсуждения лучших европейских практик с российскими специалистами, совместной адаптации и апробации европейского опыта в российской действительности.

Создание в России экономики замкнутого цикла обеспечит существенное повышение качества жизни населения

Нормативно-правовая база - это фундамент для любой реформы. Но просвещение всего сообщества не менее важная ее часть. Как вы планируйте работать в образовательном компоненте проекта?

Юлия Грищенкова: В первую очередь мы решили определить потребности высших учебных заведений в образовательных программах по этой тематике. С этой целью 5 марта нынешнего года в Москве ГИЦ ГмбХ провело российско-германскую научно-практическую конференцию "Опыт Германии в организации профильного образования в области обращения с отходами и возможности его адаптации для России". В конференции приняли участие более 120 человек, в основном представители высших и средних учебных заведений, специалисты дополнительного профобразования в области обращения с отходами из Германии и России.

Представители российских вузов рассказали о существующих в РФ учебно-методических комплексах и курсах повышения квалификации в этой сфере. Участники конференции отметили насущную необходимость в повышении квалификации представителей федеральных и региональных органов власти, ответственных за принятие решений. Обучение специалистов является очень важной предпосылкой для эффективного проведения реформы, но, возможно, еще более важным являются экологическое просвещение и воспитание, а также разработка тем, направленных на повышение осведомленности населения и формирование культуры обращения с отходами. В проекте мы планируем отдельно заниматься разработкой и внедрением учебно-методических комплексов (УМК), ориентированных на принципы экономики замкнутого цикла и смягчение последствий изменения климата, распространением информации по тематике через СМИ, проведением "зеленых" уроков, просветительских акций и конкурсов в дошкольных учреждениях и школах с целью информирования детей с самого раннего возраста и формирования активной жизненной позиции граждан и экологической культуры в обществе.

В рамках реализации национального проекта "Экология" сегодня много говорят об экономике замкнутого цикла применительно к обращению с ТКО. Что включает в себя это понятие в Германии?

Юлия Грищенкова: Начнем с того, что такое экономика замкнутого цикла или циркулярная экономика. Она призвана изменить классическую линейную модель производства (ресурс, продукт, мусор), концентрируясь на технологиях, продуктах и услугах, которые минимизируют отходы. Основные принципы экономики замкнутого цикла: повторное использование ресурсов, переработка вторичного сырья, переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

Одним из первых результатов проекта по отходам стал полноценный перевод на русский язык закона ФРГ об экономике замкнутого цикла при обращении с отходами (KrWG) от 24 февраля 2012 года. Он содержит требования по соблюдению правил обращения с ТКО для организаций, индивидуальных предпринима телей и физлиц, то есть для всех "образователей" и собственников отходов. Иерархия закона построена таким образом, что обеспечивается приоритет предотвращения образования отходов, подготовки к повторному использованию (обработка), рециклинга (повторное использование), прочих видов переработки, в том числе для получения тепла и обезвреживания перед размещением отходов на полигонах.

Документ является основополагающим нормативным актом Германии, который регулирует внедрение замкнутых циклов производства для сохранения природных ресурсов и обеспечения защиты людей и окружающей среды при производстве и обращении с отходами. Нам представляется важным, чтобы основные принципы обращения с ТКО, заложенные в этом законе, были приняты российскими специалистами, работающими в этой отрасли. Текст закона, а также все важные документы и методические материалы мы размещаем на сайте нашего проекта www.otxod.com.

"Климатически нейтральное обращение с отходами" - не первый экологический проект в портфеле ГИЦ в России. Уже несколько лет вы реализуете проект, направленный на поддержку российских партнеров в процессе перехода промышленности на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Есть ли связь между этими двумя проектами?

Юлия Грищенкова: Связь существует сразу на нескольких уровнях. Во-первых, успешная реализация проекта "Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ" показала нашему заказчику в Германии, что экологическая тематика в России очень актуальна. Информация и экспертиза, которые мы предоставляем, востребованы и органами власти, и бизнесом, и научным сообществом. Во-вторых, оба проекта являются частью международной инициативы по защите климата (IKI). Если взять практический уровень, то в проекте НДТ мы работаем с такими отраслями промышленности, как цементная, горнодобывающая и нефтехимическая. Результатом нашей работы с крупнейшими предприятиями цементной отрасли стала подготовка технических рекомендаций по снижению выбросов оксидов азота и применению альтернативных видов топлива при производстве цемента. С горнодобывающими предприятиями мы активно занимаемся вопросами рекультивации отработанных карьеров. Обе технологии - применение переработанных фракций отходов в качестве альтернативного топлива и рекультивация - описаны как НДТ и одновременно являются примером экономики замкнутого цикла, так как базируются на повторном использовании отходов производства вкачестве ресурсов.

Можно сказать, что реализация ваших двусторонних проектов содействует развитию в России экономики замкнутого цикла?

Юлия Грищенкова: По моему мнению, проекты ГИЦ вносят существенный вклад в процесс обмена опытом между специалистами двух стран, в экологизацию российской экономики посредством распространения информации о современных экологически безопасных технологиях и принципах организации хозяйственной деятельности. Цели и задачи наших проектов полностью соответствуют положениям российского нацпроекта "Экология", которые направлены в том числе на создание в России устойчивой системы управления отходами и модернизации российской промышленности. Будем надеяться, что знания, которые российские специалисты получают из проектов ГИЦ, помогут в решении амбициозной задачи, поставленной руководством страны: к 2024 году повысить переработку ТКО с 8 - 9 до 36 процентов. Важно понимать, что создание в России экономики замкнутого цикла позволит не только довести объемы перерабатываемых и вторично используемых отходов до высокого процентного отношения, но и обеспечит существенное повышение качества жизни населения благодаря эффективной охране окружающей среды.

* Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ.