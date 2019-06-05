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В России стартуют продажи обновленного ноутбука Huawei MateBook 13

05.06.2019,  
16:23
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: huawei.com Фото: huawei.com
Фото: huawei.com

Новая модификация ноутбука от Huawei, MateBook 13, будет доступна в России с 6 июня. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Обновленный гаджет работает на процессоре Intel Core i5-8265U 8-го поколения. Вместо интегрированной графики Intel ноутбук получил дискретную видеокарту Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ памяти и SSD емкостью 512 ГБ. Объем оперативной памяти гаджета - 8 ГБ.

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MateBook 13 имеет1 3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160×1440 пикселей с 4,4-миллиметровой рамкой. На рынке будет представлена, в том числе, версия с сенсорным экраном: она имеет защитное стекло Corning Gorilla.

Ноутбук довольно тонкий - 14,9 миллиметра. Он оснащен аккумулятором емкостью 3660 мАч. Батареи должно хватить на 10,3 часа работы при просмотре видео, чуть более 9 часов при работе с офисными приложениями и 7,3 часа просмотра интернет-страниц.

Рекомендованная розничная цена ноутбука - 76 990 рублей.

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