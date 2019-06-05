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В Ростове-на-Дону открылся необычный детский лагерь. Ребята проводят в нем каникулы с пользой и учатся тому, как стать популярным блогером.
На занятиях по блогингу интересно как в кино. Фото: Тагир Раджавов/РГ На занятиях по блогингу интересно как в кино. Фото: Тагир Раджавов/РГ
На занятиях по блогингу интересно как в кино. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Сегодня соцсети настолько плотно вошли в жизнь, что малыши едва ли не с пеленок приобщаются к интернету. Плюс ко всему, как показывают опросы, ведение блога является желанной работой молодежи. Ведь личный блог - это не только способ заявить о себе, но и заработать.

Смена в лагере блогинга длится всего пять рабочих дней. Ребята приходят (или их привозят) ежедневно с 9 до 19 часов. Здесь все, как в обычном лагере: вожатые, воспитатель, есть завтрак, обед и полдник, режим дня, прогулки и полезные занятия. Обучение видеомонтажу, актерскому и сценарному мастерству, различные тренинги ведут дипломированные специалисты. Ребята под присмотром профессиональных педагогов снимают ролики, учатся основам продвижения и быстрой раскрутки канала.

Фото: iStock
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Детей в лагерь приводят их родители. Как рассказал блогер Никита, он хочет пойти по стопам своей мамы-блогера, которая занимается продвижением нескольких крупных сетевых магазинов. Его поддерживает начинающий блогер Майя. В семь лет у девочки два собственных канала на YouTube .

В чем секрет успешного блога? "Найти свою нишу и сделать интересный контент. Также необходимо удерживать внимание подписчиков, постоянно обновляя свой канал", - объясняет преподаватель блогинга Роман Хантимиров.

Конечно, первым делом выясняют, что интересно самому ребенку, какие у него увлечения. Ведь блогер в Сети, как правило, делится тем, что у него хорошо получается. Кто-то поет, кто-то танцует, занимается спортом или рисует. Есть дети, которые много путешествуют с родителями или пытаются сами снимать мультфильмы.

- А еще, например, у нас занимался мальчик, у которого есть настоящая муравьиная ферма. В своем блоге он рассказывал о жизни муравьев. Девочкам нравятся обзоры игрушек. Тем, кто постарше, - косметики и макияжа, - рассказывает руководитель ростовского филиала лагеря Наталья Бабурина.

Важно, что с юными блогерами проводят беседы и о безопасности в Сети.

Конечно, не все выпускники лагеря становятся блогерами. Но наверняка полученные знания им пригодятся в жизни.

Отметим, что стоит недельное пребывание в таком лагере 9-17 тысяч рублей. Несмотря на довольно высокую цену, в первом потоке мы насчитали девять юных блогеров.

Общество Семья и дети Отдых детей в летних лагерях
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