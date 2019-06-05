Около недели осталось до саммита Шанхайской организации сотрудничества, который в этом году пройдет в Бишкеке. О том, как изменится столица Киргизии к прибытию глав государств-членов ШОС, рассказала общественный советник мэра города Гуля Алмамбетова.

Ворота в город - комплекс "Аска-Таш"

Перемены в столице затронули даже въездной комплекс "Аска-Таш". Надпись "Бишкек" меняют на более крупную и современную. Территорию архитектурного ансамбля украсили новые декоративные элементы и узоры. Муниципальные службы меняют уличное освещение, делают подсветку деревьев и сажают цветы. Меняют на более красочные и две конструкции с надписями "Кош келиниздер" и "Добро пожаловать". По словам Гули Алмамбетовой, "Зеленхозу" впервые удалось пересадить взрослые деревья.

- Это оказалось возможно, теперь мы не будем больше переживать по поводу деревьев, которые подлежат вырубке, - призналась она. - Мы будем максимально сохранять хорошие деревья.

Проспект Жибек Жолу

Полным ходом идет расширение дороги на пересечении улиц Жибек Жолу и Фучика. В этом районе трасса резко сужалась, образуя так называемый эффект бутылочного горлышка. Участок пользовался недоброй славой из-за пробок. Теперь, как отмечают в муниципалитете, проблема будет решена. Позаботились в мэрии и о пешеходах. На этом отрезке будет новый тротуар.

Городские власти реконструируют старый мост через реку Ала-Арча, который находится недалеко от Западного автовокзала. Дорожное полотно расширят, а по краям сооружения установят специальные ограждения. Они создадут эффект вантового моста.

- На примере Жибек Жолу видно: вся техника находится на одном участке и она не простаивает, параллельно ведутся реконструкция моста, ремонт тротуаров, замена опорных линий. Работа идет намного быстрее и продуктивнее, - говорит Гуля Алмамбетова.

Проспект Манаса

На пересечении проспектов Манаса и Чуй и выше - по пути в госрезиденцию "Ала-Арча" - сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет" работают над современным уличным освещением. Ограждающие конструкции по углам перекрестка украшают национальными орнаментами. Акцент сделан на узоре со снежным барсом - символом Бишкека. Там же установили новые "антивандальные" светильники - они сделаны не из стекла, а из гибкой пластмассы. Реконструируют и площадки возле здания Национальной филармонии.

- Впервые в штат "Зеленхоза" на работу приняты два ландшафтных дизайнера, - рассказывает Гуля Алмамбетова. - Совместно с главным художником "Бишкекглавархитектуры" они и создали эскизы в этностиле на перекрестке проспектов Чуй и Манаса. А возле филармонии и на площади будут установлены небольшие композиции с символикой ШОС. Конструкции с эмблемами Шанхайской организации сотрудничества также украсят мост через проспект Манаса. Еще мы проводим реконструкцию сквера "Театральный" - у Национального театра оперы и балета, где также планируют провести мероприятия саммита.

Площадь "Ала-Тоо"

Главную площадь страны оформляют яркими цветами. На фасадах зданий вешают баннеры, на ограждениях - небольшие флагштоки. Здесь же меняют около 100 опор уличного освещения на современные.

Мост на улице Абдрахманова

К саммиту ШОС производят отделку путепровода над улицей Абдрахманова. Внутренние стены съезда, который начинается у улицы Кулатова и заканчивается на Боконбаева, облицовывают декоративным камнем. При этом участок дороги - один из самых оживленных в столице - не перекрыли.

Контурная подсветка

К приезду высоких гостей поменяется иллюминация: административные и ведомственные здания украшают подсветкой. Каждый районный акимиат (райадминистрация. - Прим. ред.) оформят светодиодными лентами.

Посадка цветов и саженцев

Столичное муниципальное предприятие "Зеленхоз" работает над тем, чтобы в Бишкеке появилось больше газонов, деревьев и цветов. Параллельно проводятся санитарная обрезка деревьев, посадка живой изгороди и восстановление травяного покрытия в зеленых зонах. Растения высаживают на участках, где ранее располагались нелегальные парковки, торговые павильоны и ларьки. К саммиту ШОС муниципальная служба уже посадила 7220 саженцев вдоль центральных улиц и обустроила более 6 400 квадратных метров газона.

Кстати



По словам советника мэра, работы ведутся с опережением сроков, а затраты на благоустройство столицы оказались меньше, чем предполагалось изначально.



- Сэкономить средства удалось благодаря тому, что консолидируются бюджеты сразу четырех коммунальных предприятий: "Зеленхоза", "Тазалыка", "Бишкексвета" и "БишкекАсфальтСервиса". Командный и бригадный принцип позволяет выполнять очень большой объем работ в достаточно короткие сроки. Кстати, первоначально из бюджета на подготовку Бишкека к саммиту ШОС выделяли 56 миллионов сомов. Но уже сейчас мы понимаем, что укладываемся в 50 миллионов, хотя не исключаем, что по завершении работ сумма окажется еще меньше, - подытожила Гуля Алмамбетова.