В судах перестали оборудовать клетки для подсудимых

Клетки для подсудимых исключены из правил, прописывающих обустройство судебных залов. Об этом сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде агентству ТАСС.

"Приказом Министерства строительства и ЖКХ утвержден свод правил проектирования зданий федеральных судов, вступивший в силу с 16 февраля этого года, согласно которым в залах судебных заседаний уже не предусмотрены защитные кабины из металлических решеток (так называемые клетки), а лишь защитные кабины из светопрозрачного стекла", - пояснили в Судебном департаменте.

В кабине на одного подсудимого должно быть 1,2 квадратных метра, на скамье - не более шести мест

Это не значит, что начинается демонтаж клеток в судах по всей стране.

Но строить новые больше не будут. Как пояснили в Судебном департаменте, "действие свода правил распространяется на проектирование вновь строящихся или реконструируемых зданий федеральных судов".

Иными словами, если где-то начнется ремонт, то и клетка там исчезнет. Прежний свод правил, утвержденный в 2013 году, допускал наряду с защитными кабинами из стекла также кабины из металлических решеток с толщиной прутьев не менее 14 мм. Кроме того, разрешалось делать и заградительную решетку до потолка зала суда.

За последние годы суды чаще оборудовались защитными кабинами из стального каркаса и пуленепробиваемого стекла (способного выдержать выстрел из пистолета ТТ) для размещения подсудимых.

Как сказано в новых правилах, в залах для слушания уголовных дел место для размещения арестованных необходимо огораживать с четырех сторон на высоту не менее 2,2 м, формируя таким образом защитную кабину.

На одного человека должно приходиться в кабине не менее 1,2 кв. м. Скамьи должны быть установлены в один или два ряда. Рекомендуемое число мест на скамье - не более шести.

"Кабины должны оснащаться скамейками с сиденьями из клееной древесины, которые жестко крепятся к полу и каркасу кабины", - уточняется в правилах. Кроме того, в новых правилах добавлено, что "кабины следует оснащать устройствами звукоусиления и предусматривать их автономное вентилирование".

В целом в правовом сообществе сейчас идет дискуссия о том, нужны или нет какие-то ограждения для подсудимых в залах судебных заседаний.

В середине ноября прошлого года группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект, предложив запретить помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в любые защитные кабины в залах судебных заседаний или использовать любые конструкции, препятствующие их общению с адвокатом. Адвокатское сообщество горячо поддержало инициативу.

Однако рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства недавно отложила принятие решения по законопроекту.

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, Госдума не отказывается от предложения, но документ пока "не подходит в организационном виде".

"Есть случаи, когда люди обвиняются в особо тяжких преступлениях. Помним, что был побег в Москве с тяжелыми последствиями. Но мы не отказываемся от этой истории", - сказал он.

Разработчикам законопроекта предложено доработать инициативу.