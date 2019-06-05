Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках

Власти мексиканской столицы изменили традиционные правила ношения школьной формы. Теперь в Мехико девочкам разрешается носить брюки, а мальчикам - юбки. Авторы инициативы под названием "нейтральная форма" отмечают, что она призвана "облегчить жизнь детям, чтобы те не думали о половых различиях, выбирая себе одежду".

"Осталась позади та эпоха, когда девочки были обязаны носить юбку, а мальчики брюки, думаю, что все это ушло в историю. Если юноши хотят ходить в юбках, а девушки в брюках - пусть ходят, ведь в этом заключается принцип справедливости и равенства", - заявила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. Министр образования Мексики Эстебан Моктесума поддержал эту инициативу и выразил уверенность, что в ближайшее время остальные штаты страны к ней присоединятся. Подобная тенденция наблюдается в большинстве стран Нового Света, правда, без акцента на "права мальчиков", а скорее ради соблюдения прав девочек. Так в школах Эквадора юбки были исключены из категории "обязательных" для девочек. А в Британии более 40 средних школ с 2018 года запретили юбки в принципе. Вместо них девочки теперь должны носить "прямые брюки нейтрального цвета".