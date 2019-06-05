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05.06.2019 21:35
Рубрика: В мире

Все ради прав

Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Власти мексиканской столицы изменили традиционные правила ношения школьной формы. Теперь в Мехико девочкам разрешается носить брюки, а мальчикам - юбки. Авторы инициативы под названием "нейтральная форма" отмечают, что она призвана "облегчить жизнь детям, чтобы те не думали о половых различиях, выбирая себе одежду".
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
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"Осталась позади та эпоха, когда девочки были обязаны носить юбку, а мальчики брюки, думаю, что все это ушло в историю. Если юноши хотят ходить в юбках, а девушки в брюках - пусть ходят, ведь в этом заключается принцип справедливости и равенства", - заявила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. Министр образования Мексики Эстебан Моктесума поддержал эту инициативу и выразил уверенность, что в ближайшее время остальные штаты страны к ней присоединятся. Подобная тенденция наблюдается в большинстве стран Нового Света, правда, без акцента на "права мальчиков", а скорее ради соблюдения прав девочек. Так в школах Эквадора юбки были исключены из категории "обязательных" для девочек. А в Британии более 40 средних школ с 2018 года запретили юбки в принципе. Вместо них девочки теперь должны носить "прямые брюки нейтрального цвета".

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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