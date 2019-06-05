Новости

Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки 18:05
ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация 17:44
Противоракету системы ПРО Москвы нашли на Украине 17:44
Новый посол России вручил в МИД Беларуси копии верительных грамот 17:28
Lada Granta и Vesta продолжают продаваться лучше конкурентов 17:27
В Финском заливе археологи обследуют затонувшее судно XIX века 17:23
В Белгороде отравились посетители ресторана и повар 17:15
Россияне смогут увидеть редкие серебристые облака 17:11
В Москве появится мороженое для взрослых 17:09
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ "Лотос" 17:06
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 19:30
Рубрика: Власть

Товар лицом

С продавцами липовых сертификатов будут бороться по-новому
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Федеральная служба по аккредитации опробует новые методы по борьбе с продавцами липовых сертификатов соответствия, которые приобретают поставщики электроники, игрушек, одежды и другой продукции для подтверждения ее безопасности. Как правило, это импорт, прежде всего из Китая.

В этом году служба внедрит выборочный оперативный мониторинг соблюдения органами по сертификации всех требований при регистрации ими деклараций и сертификатов (в течение 24 часов с момента представления сведений для внесения в реестры), а также начнет реализацию программы сплошного мониторинга деятельности испытательных лабораторий и органов по сертификации, опираясь не только на реестры деклараций и сертификатов (в них содержатся огромные массивы данных о товарных потоках и участниках цепочек поставок), но и интернета, и "иных доступных информационных систем". Такие планы указаны в материалах к итоговой коллегии ведомства.

Фото: iStock
Можно ли защититься от мошенников при электронном оформлении документов

На ней глава минэкономразвития Максим Орешкин отметил опережающие успехи Росаккредитации в применении риск-ориентированного подхода и цифровой трансформации. Так, служба стала первым ведомством, полностью отказавшимся от разрешительных документов на бумаге в пользу реестровой модели.

Зачистка рынка оценки соответствия от продавцов липовых сертификатов (они выдают бумаги на товар без проведения испытаний и, демпингуя, оставляют без клиентов добросовестные организации) продолжается с 2012 года. Сейчас деятельность ранее аккредитованных лиц прекращается в два раза чаще, чем появляются новые, говорится в материалах Росаккредитации (в 2018 году прекращена деятельность 1201 лица). По состоянию на I квартал этого года количество испытательных лабораторий сократилось до 6157, органов по сертификации - до 912. Глава Росаккредитации Алексей Херсонцев связывает это с уходом недобросовестных игроков.

Для борьбы с ними у службы уже появились новые инструменты - в этом году полностью заработал закон, существенно облегчающий борьбу с липовыми сертификатами. Росаккредитация получила право приостанавливать или прекращать аккредитацию фирм, которые уклоняются от проверок или процедур подтверждения компетентности, являются "запасными аэродромами" (созданы на случай ликвидации основного бизнеса), а также запрещена реклама услуг по оценке соответствия от посредников, которые неподконтрольны Росаккредитации, и так далее.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минэкономразвития Правительство Минэкономразвития Росаккредитация
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России