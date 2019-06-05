Федеральная служба по аккредитации опробует новые методы по борьбе с продавцами липовых сертификатов соответствия, которые приобретают поставщики электроники, игрушек, одежды и другой продукции для подтверждения ее безопасности. Как правило, это импорт, прежде всего из Китая.

В этом году служба внедрит выборочный оперативный мониторинг соблюдения органами по сертификации всех требований при регистрации ими деклараций и сертификатов (в течение 24 часов с момента представления сведений для внесения в реестры), а также начнет реализацию программы сплошного мониторинга деятельности испытательных лабораторий и органов по сертификации, опираясь не только на реестры деклараций и сертификатов (в них содержатся огромные массивы данных о товарных потоках и участниках цепочек поставок), но и интернета, и "иных доступных информационных систем". Такие планы указаны в материалах к итоговой коллегии ведомства.

На ней глава минэкономразвития Максим Орешкин отметил опережающие успехи Росаккредитации в применении риск-ориентированного подхода и цифровой трансформации. Так, служба стала первым ведомством, полностью отказавшимся от разрешительных документов на бумаге в пользу реестровой модели.

Зачистка рынка оценки соответствия от продавцов липовых сертификатов (они выдают бумаги на товар без проведения испытаний и, демпингуя, оставляют без клиентов добросовестные организации) продолжается с 2012 года. Сейчас деятельность ранее аккредитованных лиц прекращается в два раза чаще, чем появляются новые, говорится в материалах Росаккредитации (в 2018 году прекращена деятельность 1201 лица). По состоянию на I квартал этого года количество испытательных лабораторий сократилось до 6157, органов по сертификации - до 912. Глава Росаккредитации Алексей Херсонцев связывает это с уходом недобросовестных игроков.

Для борьбы с ними у службы уже появились новые инструменты - в этом году полностью заработал закон, существенно облегчающий борьбу с липовыми сертификатами. Росаккредитация получила право приостанавливать или прекращать аккредитацию фирм, которые уклоняются от проверок или процедур подтверждения компетентности, являются "запасными аэродромами" (созданы на случай ликвидации основного бизнеса), а также запрещена реклама услуг по оценке соответствия от посредников, которые неподконтрольны Росаккредитации, и так далее.