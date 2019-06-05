Во Франции закрыто уголовное дело против Депардье

Уголовное дело по факту изнасилования закрыто во Франции в отношении Жерара Депардье. Об этом во вторник вечером заявил прокурор Парижа, которого цитирует AFP.

22-летняя французская актриса, имя которой не разглашается в интересах следствия, подала жалобу, заявив, что актер дважды изнасиловал ее. Они знали друг друга и вместе работали над одним кинопроектом. Жалоба была подана еще в августе прошлого года. Актриса утверждала, что Депардье надругался над ней в своем парижском доме.

Дело закрыто из-за отсутствия доказательств в пользу версии актрисы. "Ряд расследований, проведенных в рамках этой процедуры, не позволили нам охарактеризовать преступления, совершенные во всех ее отдельных частях", - говорится в заявлении парижской прокуратуры.

"Я абсолютно убежден, что в этом нет абсолютно никакой вины", - отреагировал Жерар Депардье на franceinfo через своего адвоката Эрве Темиме. Последний также считал, что его клиенту был нанесен "непоправимый ущерб в связи с распространением таких клеветнических обвинений". Защита актера не исключает подачи встречного иска в отношении актрисы за распространение ею ложных сведений.