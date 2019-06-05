Володин: Представители Госдумы проведут консультации с ПАСЕ 10 июня

Перед тем как принять решение о возвращении в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представители Госдумы проведут консультации с руководством ассамблеи, сообщил журналистам председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее", - рассказал он.

Представлять депутатский корпус на консультациях будут вице-спикер Петр Толстой и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, также во встрече примут участие представители Совета Федерации, они тоже входят в состав национальной делегации России в ПАСЕ, пояснил Володин.

Он отметил, что для российских парламентариев важно обсудить вопрос гарантий равноправного членства в ПАСЕ, которые закреплены в Уставе Совета Европы, но не нашли отражения в регламенте ассамблеи.

"В связи с решением Комитета министров СЕ в ПАСЕ предпринимаются шаги, чтобы исправить ситуацию. Но это требует анализа и прогнозирования возможных рисков", - подчеркнул председатель Госдумы.

Участники консультаций обсудят их итоги с руководителями думских фракций, затем будет принято решение, направлять ли в июне заявку о регистрации российской делегации в ПАСЕ, добавил Вячеслав Володин.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии ассамблеи. В то же время предлагается изменить устав организации с тем, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены ПАСЕ не могли быть лишены права голоса, права выступать, быть представленными в ассамблее и в ее органах.

Июньская сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня.